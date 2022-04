Victoria Stella Doritou, fidanzata di Irama/ Lei ha fatto da terza incomoda?

Sin dai tempi in cui ha ottenuto la popolarità grazie alla vittoria ad “Amici“, Irama ha avuto fidanzate davvero bellissime, una meglio dell’altra. Ormai da tre anni, però, il cantante sembra avere trovato la serenità al fianco di Victoria Stella Doritou, modella di professione, ma che è ormai diventata popolare anche sul web non solo per il rapporto con lui, ma anche come influencer.

Irama/ Sul palco canterà Ovunque Sarai o 5 gocce con Rkomi?

La coppia, pur evitando grandi clamori, non manca di pubblicare scatti insieme sui rispettivi profili social, a conferma di quanto sia forte l’amore che li lega. Non a caso, anche il ragazzo, solitamente restio a parlare dei suoi sentimenti, ha definito il loro primo incontro avvenuto a Parigi “molto romantico, quasi da film“.

IRAMA PLATINO A BATTITI LIVE/ "Il giorno in cui ho smesso di pensare..."

Victoria Stella Doritou e l’amore con Irama: una storia romantica

Il rapporto tra Victoria e Filippo, questo il vero nome di Irama, prosegue in modo ininterrotto dal 2019 ed è stato rafforzato ulteriormente in occasione del lockdown, quando i due, come molte altre coppie, sono stati costretti a una convivenza forzata, Anzi quel periodo è stata un’occasione per avere una conferma importante di come siano fatti l’uno per l’altra.

Secondo alcue voci, mai comunque confermate dai diretti interessati, l’incontro con la ragazza avrebbe influito sulla fine del fidanzato tra il cantante e Giulia De Lellis, durato pochi mesi. I tempi sembrerebbero comunque corrisponde: Irama e la sua attuale fidanzata si sarebbero visti a marzo di quell’anno in occasione della sua esibizione all’Estragon a Bologna, evento a cui sarebbe stata presente anche lei. Anche la Doritou è conosciuta nell’ambiente grazie a una storia passata avuta con l’ex tronista Andrea Zelletta.

Victoria Stella Doritou, fidanzata Irama/ Da Andrea Zelletta al cantante di Amici

© RIPRODUZIONE RISERVATA