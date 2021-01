Victoria Stella Doritou, fidanzata Irama/ Aria di crisi? Dopo il lockdown arriva…

Qualcuno era già pronto a parlare di famiglia, matrimonio e figli ma, a quanto pare, tra Irama e la sua compagna Victoria Stella Doritou potrebbe esserci addirittura aria di crisi, ma sarà davvero così? Questa sera il pupillo di Maria de Filippi sarà in studio per C’è Posta per Te ma con lui non ci sarà la sua compagna. La sua sarà una comparsata in solitudine che, però, potrebbe in qualche modo confermare qualcosa di più sul suo attuale rapporto. Chi lo segue sa bene che Irama da sempre ci tiene molto alla sua privacy e quindi non sarà facile capire che cosa ne è stato del loro rapporto dopo lo stretto lockdown dei mesi scorsi. In particolare, la loro ultima foto insieme risale proprio a sette settimane fa quando i due hanno posato al grido di “quarantena time” in quel di Milano.

Victoria Stella Doritou, fidanzata Irama, Aria di crisi?

I due hanno fatto insieme la quarantena e sicuramente le cose per loro sono state belle (alla luce di quello che abbiamo visto sui social e sulle storie di Instagram) ma adesso come vanno le cose? Irama non ha rivelato molto e lo stesso fa la modella che appare in versione sexy nei suoi ultimi scatti e anche nel video in cui ci mostra il suo nuovo rossetto. Solo qualche settimana fa i due si confermavano innamorati e felici, il silenzio fa parte della loro vita insieme e i fan dovranno farci i conti? Sembra proprio di sì. Non ci rimane che seguire Victoria Stella Doritou e scoprire qualcosa di più sulla sua vita di coppia con Irama…



