Victoria Stella Doritou, fidanzata Irama/ “Ci siamo conosciuti come in un film”

Victoria Stella Doritou, la fidanzata di Irama: il primo incontro a Parigi, poi…

Victoria Stella Doritou è la fidanzata del celebre cantante Irama. Ventiquattro anni, professione modella e grande appassionata di danza. La classe 1997 ha conquistato il cuore dell’artista “in un modo da film”, come raccontato dallo stesso Irama in una simpatica intervista di non molto tempo fa. Victoria Stella Doritou è sempre in movimento, si sposta per lavoro da una parte all’altra dell’Europa ed è proprio questo suo dinamismo che, in un certo senso, ha favorito l’incontro con Irama.

In una una chiacchierata con Radio DEEJAY, il cantante ha rivelato le circostanze romantiche del suo incontro con Victoria. “Io stavo stavo facendo un concerto a Bologna, ma ero un po’ incavolato. Finito il concerto sono scappato a Milano. In quel periodo avevo un po’ i giornali addosso, ma per la parte brutta di questo lavoro. Insieme a un amico sono salito sul treno e sono andato a Parigi. Mi sembra ci fosse la Fashion week. Mi sono ritrovato in un hotel. Io e il mio amico eravamo incappucciati, brutti, cattivi. Eppure lei mi ha notato. L’ho incontrata, ora è una storia carina”, ha spiegato Irama.

Victoria Stella Doritou, la storia finita con Andrea Zelletta

“Avete mai visto Midnight in Paris? Uscì, c’era una cantante messicana che si mise a cantare, e anch’io mi misi a cantare per strada. Molto da film, molto da cinema”, prosegue Irama nel raccontare il colpo di fulmine con Victoria. Della giovane modella sappiamo che ha studiato in Ungheria e che lavora come testimonial per moltissimi brand affermati. Ha sfilato nelle principali città europee, tra Milano e Parigi, dove appunto ha conosciuto Irama. Per quanto riguarda il suo passato sentimentale, sappiamo che è stata con Andrea Zelletta, ex concorrente del GF Vip, ma la relazione tra i due a quanto pare è svanita in un battito di ciglio.

