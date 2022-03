Victoria Stella Doritou, fidanzata Irama/ Da Andrea Zelletta al cantante di Amici

Victoria Stella Doritou è la fidanzata di Irama. Dall’incontro al Parigi al grande amore che dura oramai da diversi anni. Proprio così dal 2019 il cantante vincitore di Amici di Maria De Filippi e la modella di origini cipriote sono inseparabili. Tra loro una grandissima passione che non si è mai spenta nel tempo. Anche all’ultimo Festival di Sanremo 2022, dove Irama ha gareggiato con il brano “Ovunque sarai” classificandosi al quarto posto, la bella Victoria era presente per dargli tutto il sostegno e l’affetto. Ma come si sono conosciuti i due? Stando a quanto trapelato il cantante e la modella si sono conosciuti nel marzo del 2019 a Parigi. La città dell’amore per antonomasia ha fatto da cornice all’inizio della loro storia d’amore. Proprio a Parigi, infatti, la coppia è stata paparazzata per la prima volta durante una romantica cena presso l’Hotel Cotes.

Non solo, il loro amore ha superato anche la prova non facile del lockdown dello scorso anno visto che l’hanno trascorso insieme a Milano. I ben informati del mondo del gossip hanno rivelato che la bellissima modella cipriota sia stata la causa della frattura tra il cantautore e la influencer Giulia De Lellis.

Chi è Victoria Stella Doritou, fidanzata di Irama

Ma chi è Victoria Stella Doritou? Classe 1997, Victoria è nata a Limisso nell’isola di Cipro. Sin da bambina si appassiona al mondo della danza e della moda. Crescendo si trasferisce in Ungheria dove ha studiato, ma il suo pallino è sempre stato la moda. Così giovanissima comincia a muovere i primi passi come modella sfilando per diversi stilista ed entrato in Italia nell’agenzia Indipendent Model Management.

Il suo nome però diventa popolare per via di una relazione fugace con Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. La loro storia è terminata nel 2018 e successivamente la modella si è legata ad un cantante rapper. Poi l’incontro con Irama e l’inizio di una storia che oramai va avanti da due anni!

