Victoria Stella Doritou, fidanzata Irama/ Dall’incontro a Parigi al grande amore

Victoria Stella Doritou è la fidanzata di Irama, il cantautore di Amici alla sua quarta partecipazione al Festival di Sanremo. Un grande amore nato a Parigi. Proprio così il cantautore di Crepe e la bellissima modella ed influencer si sono conosciuti nella città dell’amore e dal quel momento non si sono mai più lasciati. Una storia che i due hanno tenuto a lungo nascosto, ma ad un certo punto hanno deciso di uscire allo scoperto. Per chi non la conoscesse, Victoria Stella Doritou è una modella ed influencer che ha sfilato sulle più importanti passerelle di moda. Non solo, la ragazza si è fatta conoscere nel mondo del gossip per la sua relazione con Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip.

Oggi Victoria è felicemente innamorata di Irama, il cantante di “Mediterranea”. L’amore tra Victoria e Irama è scoppiato nel marzo del 2019. I due vengono paparazzati insieme fuori un hotel di Parigi e da allora i due sono inseparabili a tal punto che c’è chi parla di un possibile matrimonio tra i due. Sarà davvero così? Che dire…se son rose fioriranno!

Chi è Victoria Stella Doritou, la fidanzata di Irama?

Ma cerchiamo di conoscere qualcosa di più su Victoria Stella Doritou, la fidanzata di Irama. Classe 1997, la modella è nata a Limisso nell’isola di Cipro sotto il segno zodiacale del Sagittario. Il mondo della moda è sempre stato una sua grande passione, anche se ha cercato sempre di spaziare dedicandosi anche allo studio della danza classica iscrivendosi al Magyar Tancmuveszeti Egyetem in Ungheria. Una volta però conclusi gli studi, Victoria non ha avuto alcun dubbio: si è lanciata a capofitto nel mondo della moda cominciando a viaggiare in tutto il mondo e sfilando per importanti brand di moda.

Come modella ha lavorato per Indipendent Model Management, agenzia molto nota a Milano. Non solo, la Doritou è anche una influncer molto seguita sui social dove condivide con i suoi follower idee di stile e consigli che seguono in tantissimi.



