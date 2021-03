Victoria Stella Doritou, fidanzata Irama/ Dopo Sanremo 2021, pronti al matrimonio?

Victoria Stella Doritou è la fidanzata di Irama, uno dei 26 big in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021 in onda da martedì 2 a sabato 6 febbraio 2021. Accanto al cantautore, vincitore di Amici di Maria De Filippi, potrebbe esserci anche la sua fidanzata Victoria Stella, una influencer e modella che è conosciuta dal grande pubblico principalmente per le sue relazioni famose. In passato, infatti, la modella è stata legata sentimentalmente ad Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne. La loro relazione dopo un pò è naufragata, ma la modella ed influencer ha ritrovato il sorriso e l’amore tra le braccia di Irama. Ma chi è davvero Victoria Stella Doritou? Classe 1997, Victoria Stella è nata il 26 novembre a Limisso, nell’isola di Cipro. Si conoscono pochissime cose sulla sua infanzia e sulla sua vita privata, ma è una cosa è certa: sin da piccola ha dimostrato un grandissimo interesse per il mondo della moda. Sin da bambina, infatti, Victoria sognava di lavorare come modella, ma si è anche dedicata allo studio di danza classica.

Chi è Victoria Stella Doritou, la fidanzata di Irama? La modella ed influencer ha studiato presso Magyar Tancmuveszeti Egyetem, ma una volta terminati gli studi ha deciso di dedicarsi al mondo della moda. La sua bellezza ha conquistato diversi brand che l’hanno fortemente voluta alle loro sfilate o come testimonial di prodotti che le hanno permesso non solo di diventare una modella affermata, ma anche una influencer da circa 41mila follower su Instagram. Numeri destinati ad aumentare, ed anche di tanto, visto che la bella Victoria è da diversi mesi legata ad Irama, uno dei cantautori di maggior successo degli ultimi anni. L’amore tra Irama e Victoria è nato nel 2019 poco dopo che il cantante si era lasciato con Giulia De Lellis. I due sono stati paparazzati insieme a Parigi all’uscita di un hotel; da quelle foto ad oggi la coppia è ancora insieme ed innamorata.



