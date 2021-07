Victoria Stella Doritou, fidanzata Irama/ Due anni d’amore a suon di musica

Dopo Giulia De Lellis Victoria Stella Doritou e Irama sono inseparabili

Victoria Stella Doritou è la fidanzata di Irama, il cantautore di Amici di Maria De Filippi che dopo la tormentata storia con Giulia De Lellis ha finalmente ritrovato la serenità tra le braccia della bellissima modella. Proprio così, da circa due anni, Irama e Victoria sono inseparabili. La loro storia d’amore è cominciata nel 2019 e da allora tra i due nessuno screzio o problema. La modella è conosciuta dal pubblico del gossip anche per essere stata in passato la fidanzata di Andrea Zelletta, prima dell’incontro durante il trono di Uomini e Donne con la scelta Natalia.

Ma cerchiamo di scoprire qualcosa di più su questa bellissima modella. Classe 1997, Victoria è nata il 26 novembre a Limisso, una città greca che si trova sull’isola di Cipro sotto il segno del Sagittario. Si è appassionata al mondo della moda sin da ragazzina quando ha scoperto per caso un libro dedicato a Coco Chanel. Questo libro ha scatenato in lei una grandissima passione per la stilista ed icona di stile e naturalmente per il mondo della moda che, alcuni anni dopo, è diventato il suo lavoro. Victoria, infatti, lavora come modella e ha lavorato con tantissimi brand di intimo e costumi di bagno.

Conosciamo meglio Victoria Stella Doritou fidanzata di Irama

Non solo Victoria Stella Doritou, la fidanzata di Irama è anche una ballerina di danza classica. In Ungheria, infatti, Victoria ha studiato presso la la Magyar Tancmuveszeti Egyetem, ma una volta arrivata in Italia è entrata nell’agenzia Independent Model Management. L’incontro con Irama è avvenuto per puro caso a Parigi: era il 2019 quando il cantautore e la modella vengono paparazzati insieme nella capitale francese. Allora Irama non aveva ancora ufficializzato la rottura con Giulia De Lellis con cui ha vissuto una storia d’amore. Dal 2019 Irama e Victoria fanno coppia fissa: due anni d’amore a suon di musica!

