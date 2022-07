Victoria Stella Doritou, fidanzata Irama/ “Incontrata a Parigi, una storia carina”

Irama: ecco il mio primo incontro con la mia fidanzata Victoria Stella Doritou

Victoria Stella Doritou è la fidanzata di Irama. L’amore tra i due è nato a Parigi qualche anno fa; per la precisione è marzo 2019 quando i due vedono notati per le strade della capitale francese intenti a scambiarsi sguardi d’amore e di intesa. Irama e Victoria sono stati paparazzati per la prima volta insieme proprio a Parigi nei pressi dell’Hotel Cotes e da allora non si sono più lasciati; anzi durante il lockdown, causa Covid-19, hanno avuto modo di conoscersi meglio ed approfondire il loro legame diventando quasi inseparabili.

Proprio Irama, ospite del programma radiofonico di Radio DEEJAY, si è sbottonato sulla sua vita privata raccontando il primo incontro con la modella: “io stavo stavo facendo un concerto a Bologna, ma ero un po’ incavolato. Finito il concerto sono scappato a Milano. In quel periodo avevo un po’ i giornali addosso, ma per la parte brutta di questo lavoro. Insieme a un amico sono salito sul treno e sono andato a Parigi. Mi sembra ci fosse la Fashion week. Mi sono ritrovato in un hotel. Io e il mio amico eravamo incappucciati, brutti, cattivi. Eppure lei mi ha notato. L’ho incontrata, ora è una storia carina”.

Victoria Stella Doritou e Irama: un amore da film a Parigi

Non solo, Irama raccontando a Radio Deejay del suo primo incontro con Victoria Stella Doritou ha aggiunto: “Avete mai visto Midnight in Paris? Uscì, c’era una cantante messicana che si mise a cantare, e anch’io mi misi a cantare per strada. Molto da film, molto da cinema”. Un vero e proprio colpo di fulmine per entrambi visto che da quella sera non si sono più persi di vista.

La ragazza di professione modella lavora nel mondo della moda, ma ha un passato anche da ballerina e danzatrice. In passato si è fatta conoscere dal pubblico italiano per una relazione con l’ex tronista Andrea Zelletta, ex concorrente del GF Vip.

