Victoria Stella Doritou, fidanzata Irama/ Pizzicata con lui quando la De Lellis…

Victoria Stella Doritou è l’attuale fidanzata del cantante Irama. Alta e con un fisco allenato, capelli scuri e sguardo incantevole: questo è l’identikit della dolce metà dell’ex talento di Amici. Parliamo d’altra parte di una modella professionista, ben nota agli appassionati del mondo fashion e del gossip. Sia Victoria che Irama hanno fatto parlare molto di se stessi in questi anni, sia per i loro progetti lavorativi, sia per la loro storia d’amore. Ricordiamo innanzitutto che prima di conoscere Irama, Victoria Stella Doritou ha conquistato le prime pagine dei magazine del gossip per la sua relazione con Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Tra la classe 1997 e l’ex gieffino le cose non sono andate per il verso giusto ed entrambi hanno preso strade diverse.

Victoria Stella Doritou, fidanzata Irama: il colpo di fulmine a Parigi

La strada imboccata da Victoria Stella Doritou l’ha portata direttamente tra le braccia di Irama. I due sono stati paparazzati insieme per la prima volta nel 2019 a Parigi, al noto settimanale Spy e la cosa curiosa è che in quel momento Irama non aveva ancora ufficializzato la sua rottura con l’influencer Giulia De Lellis. In ogni caso da quel giorno Victoria Stella Doritou ed Irama fanno coppia fissa. Entrambi hanno portato avanti i propri progetti nei loro campi: lei ormai da anni lavora come fotomodella per brand di intimo e costumi da bagno. Inoltre Victoria è anche una bravissima ballerina di danza classica. Si è formata in Ungheria e anche in Italia ha continuato a coltivare questa passione, malgrado i tanti impegni lavorativi nel settore fashion e moda che sembrano occupare la maggior parte del suo tempo.

