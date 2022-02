Victoria Stella Doritou fidanzata Irama/ Quel primo incontro a Parigi e le voci su…

Torna questo pomeriggio l’appuntamento con “Domenica In” e, come accade oramai da qualche settimana, un ampio spazio del talk show del weekend di Rai 1 sarà dedicato ancora al Festival di Sanremo, ai suoi protagonisti e alle inevitabili polemiche che si sono portati appresso: e nel salotto di zia Mara Venier stavolta saranno di scena non solo Achille Lauro ma anche il suo collega Irama che si esibirà non solamente nel suo pezzo festivaliero ma coglierà l’occasione pure per presentare il nuovo singolo.

Ma cosa sappiamo di Irama, al secolo Filippo Maria Fanti, il 26enne cantautore ed oramai ex rapper originario di Carrara che sta vivendo una vertiginosa ascesa e si propone come uno dei nomi di punta della scena pop-alternativa italiana? Andiamo a scoprire qualcosa della sua vita priva e in particolare del versante sentimentale: come sappiamo da qualche anno Irama è fidanzato con Victoria Stella Doritou; tutto è nato dopo un primo, galeotto (quanto romantico) incontro a Parigi tra l’artista toscano e la modella di origini cipriote che, a detta di molti, sarebbe stata “colpevole” proprio di aver messo la pietra tombale sulla già claudicante relazione che Irama aveva con la sua ex, l’influencer Giulia De Lellis.

CHI E’ VICTORIA STELLA DORITOU, FIDANZTA ADI IRAMA?

Ma andiamo con ordine: nata nel 1997 a Limisso, versione italianizzata dalla cittadina di Limassol, la seconda più importante di Cipro, Victoria Stella è stata ‘adottata’ da qualche anno dal mondo dello showbusiness italiano: dopo aver coltivato sin da piccola la passione per la danza e soprattutto per la moda, la ragazza aveva cominciato a farsi notare come modella e grazie a una delle agenzie di modeling che l’avevano notata ha finito per arrivare in Italia. Tuttavia al grande pubblico la Doritou è nota soprattutto grazie alla partecipazione a “Uomini e Donne” e a seguito del quale era stata legata sentimentalmente all’ex tronista Andrea Zelletta. Dopo che la loro storia si è chiusa nel 2018, ecco entrare in scena Irama e il (presunto) triangolo con la De Lellis.

Infatti secondo le malelingue, Irama ha cominciato a frequentare Victoria Stella quando era legato ancora a Giulia: nel 2019 infatti i due erano stati ‘sgamati’ assieme all’uscita di un hotel parigino in atteggiamenti molto complici che non lasciavano molti dubbi sul fatto che stessero assieme. Come accennato, le malelingue di cui sopra vogliono che all’epoca, reduce dal Festival 2019, Irama abbia tradito la De Lellis finendo tra le braccia della Doritou: anzi secondo altre voci, anche queste preme dirlo al momento infondate e mai dimostrate, Irama avrebbe intrattenuto una relazione con le due donne prima di scegliere definitivamente la cipriota. Insinuazioni: la verità per adesso è che i due stanno assieme da tempo e pare che la loro relazione vada a gonfie vele come testimoniano peraltro i frequenti scatti social che li immortalano assieme.



