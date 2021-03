Victoria Stella Doritou, fidanzata Irama/ Top model e cantante dalla bellezza disarmante

Victoria Stella Doritou è la fidanzata di Irama, cantante vincitore di Amici nel 2018 e reduce da due partecipazioni al Festival di Sanremo (nel 2019 e nel 2021) che lo hanno sempre visto arrivare a un passo dal podio finale. Un amore, il loro, germogliato proprio nel 2019 e confermato dall’artista nel mese di giugno di quell’anno. La bellezza della ragazza è a dir poco disarmante: si tratta di una modella e influencer venuta alla luce il 26 novembre 1997 a Limisso, sull’isola di Cipro. Pare che i due stiano cercando una casa per andare a vivere insieme, visto che i frequenti lockdown li costringono a trascorrere settimane separati l’uno dall’altra.

Se sulla carriera di Irama e sui suoi successi si sa praticamente tutto, va detto che anche Victoria Stella Doritou ha già saputo ritagliarsi un ruolo di tutto rispetto nel mondo della moda, sfilando sulle passerelle più prestigiose del mondo. I più attenti (e soprattutto i fan del gossip), ricorderanno poi il suo nome associato a quello di Andrea Zelletta, ex tronista di “Uomini e Donne” ed ex gieffino con il quale ha avuto una liaison amorosa, alla quale però, oggi, lei non pensa più.

VICTORIA STELLA DORITOU, FIDANZATA DI IRAMA: GLI STUDI IN UNGHERIA E L’AMORE CON IL CANTANTE

Victoria Stella Doritou, fidanzata di Irama, sognava sin dalla tenera età di affermarsi nel mondo della moda, nonostante i suoi esordi siano stati nell’ambito della danza classica. Un percorso che poi ha abbandonato, dedicandosi prioritariamente agli studi in Ungheria presso il Magyar Tancmuveszeti Egyetem, per rispolverare successivamente la sua passione per le griffe e le passerelle internazionali, viaggiando in ogni angolo dell’orbe terracqueo e inserendo nel suo curriculum vitae collaborazioni con i marchi più noti del settore. Sulla sua storia con Irama non si hanno ulteriori particolari, a parte il fatto che è cominciata a pochi mesi di distanza dalla rottura fra il cantante e Giulia De Lellis. In particolare, nel marzo 2019 i due furono fotografati all’interno di un hotel a Parigi, dove stavano trascorrendo momenti romantici. Un sentimento che non si è mai estinto, come conferma la solidità del loro rapporto, che ormai resiste da due anni.

