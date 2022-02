Victoria Stella Doritou, la fidanzata di Irama/ Lei è l’ex di Andrea Zelletta

La vittoria ad “Amici“, datata 2018, ha regalato la popolarità a Irama, che è poi riuscito a ripetersi anche nello spin-off del talent show condotto da Maria De Filippi, “Amici Speciali“, realizzato nel 2020. Da allora il cantante originario di Carrara ha ottenuto diverse soddisfazioni, tra cui spicca il triplo disco di platino per uno dei suoi brani più amati, “Piume“. La sua vita privata, invece, è stata particolarmente tormentata e lo ha portato a essere protagonista di una storia d’amore con Giulia De Lellis, durata solo qualche mese.

Successivamente si è legato a una delle ragazze che era stata protagonista di uno dei suoi video Ana Yanirsa, con cui però non è rimasto in buoni rapporti. Attualmente il suo cuore sembra avere ritrovato la stabilità grazie a Victoria Stella Doritou, una modella e influencer nota nell’ambiente. I due non esitano a comparire insieme sui social, a conferma di come sia forte il sentimento che avrebbero l’uno per l’altra.

Chi è Victoria Stella Doritou: è lei la nuova fidanzata di Irama

Victoria Stella Doritou è una modella nata il 24 novembre 1997 originaria di Cipro. ma che vive ormai da tempo in Italia. Sin da bambina ha avuto una grande passione per la moda e ha fatto il possibile affinché questa potesse trasformarsi in un lavoro. In passato ha inoltre studiato danza classica, ma ha preferito poi dedicarsi ad altro. Nel frattempo è diventata anche un’influencer.

Il rapporto con Irama è uscito alla ribalta a marzo 2019, periodo in cui i due sono stati sorpresi imsieme in un hotel di Parigi con atteggiamenti che non lasciavano particolare spazio all’immaginazione. Da allora non mancano gli scatti di coppia sui rispettivi profili social. Anche la ragazza è legata indirettamente a Maria De Filippi: uno dei suoi ex più noti è infatti Andrea Zelletta, ex tronista di “Uomini e donne” oltre che ex concorrente del “Grande Fratello Vip”. oggi legato a Natalia Paragoni, la corteggiatrice che aveva scelto nel dating show di Canale 5.

