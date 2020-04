Victoria Stella Doritou fidanzata Irama/ Convivenza? Un progetto messo in stand-by…

A distanza di pochi mesi dalla rottura con Giulia De Lellis, Victoria Stella Doritou è entrata nella vita di Irama e la relazione fra i due è diventata seria in poco tempo. Tanto che lo scorso febbraio Diva e Donna ha rivelato che la coppia si sarebbe messa a cercare casa per iniziare una convivenza, in quel di Milano. Un progetto messo poi in standby, visto che nel giro di poche settimane sono entrate in vigore le restrizioni nazionali a causa dell’emergenza Coronavirus. I due ragazzi infatti sono stati costretti a trascorrere la quarantena in case separate: la modella a casa dei genitori. Questo però non impedisce ad entrambi di tenersi in contatto, anche se la lontananza inizia a pesare.

Soprattutto per Victoria, che in questi giorni si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram: “La mia faccia quando mi dicono che c’è un altro mese di blocco. Ma sono davvero grata di avere un tetto sulla mia testa e sono fortunata ad avere i miei genitori in perfetta salute. Spero che questa situazione migliori presto. Italia – Milano è stata la mia casa per quattro anni e ora è terribile assistere a tutto questo dolore. Ritornerò a settembre con bae”. Il nomignolo ovviamente è riferito al fidanzato, che vediamo al suo fianco nella foto che la modella ha scelto per sottolineare il suo pensiero. Clicca qui per guardare la foto di Victoria Stella Doritou e Irama.

VICTORIA STELLA DORITOU E L’AMORE CON IRAMA

Victoria Stella Doritou non perde occasione per far divertire i fan sui social. Gli ultimi scatti pubblicati ieri su Instagram la vedono in posa, vestita tutta di nero e con treccine piene di clip decorative, mentre fa le boccacce alla fotocamera. Clicca qui per guardare le foto di Victoria Stella Doritou. Oggi, sabato 5 aprile 2020, Verissimo – Le Storie trasmetterà invece la replica dell’intervista fatta al fidanzato Irama l’anno scorso. Un periodo di cambiamenti per il giovane artista, impegnato con l’ex Giulia De Lellis, con cui ha rotto pochi giorni dopo aver registrato la puntata.

Poi è spuntata in breve tempo la modella, con cui il cantante ha deciso di mostrarsi in pubblico per la prima volta lo scorso giugno. Anche se i rumors sulla loro love story erano già emersi nel mese di marzo, grazie a diversi indizi. Il paragone dei maliziosi è stato immediato: per molti, Victoria avrebbe diversi punti in comune con la De Lellis. Entrambe infatti sono influencer più che seguite sui social e sono molto giovani, anche se è Victoria a battere la ‘rivale’ con i suoi 22 anni. Anche se gli ammiratori del cantante si sono subito indispettiti quando, alcuni mesi più tardi la prima uscita pubblica – in Italia – della coppia, Irama ha annunciato di volersi prendere una piccola pausa dalla musica.



