VICTORIA ZINNY, MOGLIE REMO GIRONE/ Lui: “Ero molto geloso”

Nella lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, Remo Girone e la moglie Victoria Zinny si sono raccontati a tutto tondo. L’attore ha rivelato: «Non ho mai avuto competizione con questa famiglia così importante. Io soffrivo di gelosia, in una tournèe in Venezuela conosceva l’ambasciatore: lui ci ha invitati ad un pranzo ed ha presentato la moglie, una svizzera. Io continuavo a dire che quello era un suo ex, poi ad un certo punto è arrivata la figlia e si chiamava Victoria pure lei».

«Io non gli davo spazio, perché era davvero insopportabile (ride, ndr)», ha spiegato la moglie Victoria Zinny. Remo Girone ha poi rivelato un altro retroscena: «Io quando l’ho conosciuta, la andavo a prendere dopo gli spettacoli o dopo le prove. Quando c’erano le assemblee, gli uomini non erano ammessi, quindi stavo lì e aspettavo che finisse». (Aggiornamento di MB)

L’attrice argentina Victoria Zinny è la moglie di Remo Girone. Insieme dal 1976, so sono sposati due volte: la prima volta, con rito civile nel 1982, durante il festival di Spoleto, mentre la seconda volta in chiesa 12 anni dopo. “Dopo che ero stato male. Mi è venuta questa idea. Al Rione Monti dove abitiamo c’era questo prete don Andrea, che faceva prediche molto spiritose… E allora ci siamo sposati in chiesa”, ha raccontato l’attore originario di Asmara durante una puntata di “Storie italiane”. Victoria Zinny ha rivelato di aver indossato lo stesso abito per entrambi i matrimoni. “Ci siamo conosciuti grazie al nostro agente. Dopo 15 giorni che ci frequentavamo mi ha baciato nel ristornaste a sorpresa… siamo ancora qui”, ha raccontato Victoria a “Oggi è un altro giorno”. Remo Girone ha aggiunto che il segreto del loro rapporto è aver sempre affrontato subito i problemi, senza lasciarli ingigantire.

Victoria Zinny: 45 anni insieme a Remo Girone

Victoria Zinny è nata a Buenos Aires, in Argentina, nel 1943: “Mia madre era russa. Lei era nata nel 1912, nel 1917 stavano in Spagna e non potevano tornare in Russia perché erano russi bianchi. Arrivò un invito dal governo argentino…”, ha raccontato l’attrice nel salotto di “Oggi è un altro giorno”. Casa sua era spesso frequentata da Neruda e Borges, amidi della madre che era diventata una grande scrittrice: “Borges aveva una passione per me. Siamo stati più volti ospiti di Neruda in Cile”, ha raccontato a Serena Bortone, ricordando di aver conosciuto anche Diego Rivera, marito di Frida Kahlo. “Avevo paura di Frida, pensavo fosse una strega con quelle sopracciglia. Lei voleva sempre regalare dei quadri a mia madre, ma non le piacevano…”, ha confessato l’attrice, scherzando sull’occasione perduta di avere in causa un quadro della pittrice messicana.



