Victoria Zinny moglie Remo Girone/ Insieme dal ‘76 “Doppio matrimonio, stesso abito”

Victoria Zinny, moglie di Remo Girone, oggi ospite con il compagno di una vita alla trasmissione Storie Italiane. Una delle coppie più amate ed unite del cinema, insieme dal 1976, ancora molto unita ed innamorata. Al programma di Raiuno del mattino, la donna ha raccontato del doppio matrimonio, avvenuto 12 anni uno dall’altro in cui lei ha deciso di indossare il medesimo abito: “Ho messo lo stesso abito, portava fortuna”, ha dichiarato. Anche lei attrice, originaria dell’Argentina, nel 1982 ha sposato il collega Remo Girone, ma insieme non hanno avuto figli. Zinny, tuttavia, aveva giù due figli nati dalla precedente relazione con Jacques Harvey, Veronica e Karl, i quali sono stati cresciuti da Remo come se fosse un padre. Numerose le esperienze nel cinema al fianco di grandi nomi, tra cui Alberto Sordi, del quale Victoria aveva parlato nel corso di una sua recente ospitata a Vieni da me: “L’ho conosciuto molto prima di lavorarci insieme, mia figlia ha lavorato con lui quando aveva 11 anni. Si era trovata benissimo. Lui aveva questo modo ironico, divertente e intelligente…”, aveva raccontato.

VICTORIA ZINNY E REMO GIRONE, LA LORO LUNGA STORIA D’AMORE

Victoria Zinny e Remo Girone si erano conosciuti da giovanissimi ed il loro amore è sempre stato molto forte anche per via della grande riservatezza sempre avuta nella loro vita e che li ha tenuti ben lontani dal gossip nostrano, nonostante la popolarità. Per Remo la presenza della moglie è stata molto importante nella sua lotta contro la depressione. Oggi a Storie Italiane ha sostenuto il commento del marito in merito alla tragedia dei due poliziotti uccisi in Questura a Trieste dedicando alle due vittime ed alle loro famiglie anche un lungo applauso. Marito e moglie sono spesso comparsi insieme in altre manifestazioni come ad esempio quella in occasione del Giorno della Memoria dello scorso anno e che li ha visti entrambi nei panni di conduttori dell’evento che prevedeva anche la proiezione Dalle leggi razziali alla Shoah, un filmato prodotto da Rai Storia.

