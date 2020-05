Vidal alla Juventus?/ Calciomercato, il cileno può tornare bianconero dopo 5 anni

Pubblicità

La Juventus sogna il ritorno di Arturo Vidal: almeno, dalla Spagna è stata lanciata un’indiscrezione che vorrebbe il centrocampista cileno di ritorno a Torino dopo cinque anni. Possibile? Proviamo a fare chiarezza, intanto, sull’affare di calciomercato che coinvolgerebbe la Vecchia Signora e il Barcellona: che l’asse sia caldo è cosa nota, le due società stanno già discutendo il passaggio di Miralem Pjanic in Catalogna e proprio l’addio del bosniaco liberebbe spazio in mediana. Ora, la pista che rimane più percorribile sarebbe quella che porta ad Arthur Melo: secondo le voci che abbiamo sentito con insistenza nelle ultime ore, il brasiliano avrebbe manifestato la volontà di non cambiare squadra ma lo stesso Barcellona starebbe provando a convincerlo, perché l’obiettivo Pjanic è concreto e dunque da quelle parti stanno provando a forzare la mano per chiudere quanto prima. Tuttavia, almeno a quanto sembra, alla fine l’ex Gremio potrebbe chiudere definitivamente la porta: ecco perché i catalani tengono aperte altre piste.

Una di queste la riporta Sport, e prevede addirittura un doppio scambio. La Juventus, oltre a Pjanic, manderebbe a Barcellona anche Mattia De Sciglio che già a gennaio era ad un passo dall’addio (per andare al Psg, in cambio di Layvin Kurzawa) e dunque anche i blaugrana spedirebbero in bianconero due elementi. Non Arthur però: uno sarebbe il giovane difensore centrale Jean-Clair Todibo, mandato in prestito allo Schalke 04 e che per il momento non farebbe parte degli scenari futuri di Quique Setién (bisognerà eventualmente vedere se arriverà un altro allenatore) e che anche la Roma sta provando a prendere; l’altro invece sarebbe appunto un centrocampista. Torna buono il nome di Ivan Rakitic più volte accostato alle squadre italiane, ma siccome il croato è più o meno convinto – in caso di partenza – di tornare a Siviglia dove è diventato grande come calciatore, ecco che l’altro profilo in uscita sarebbe quello di Arturo Vidal.

VIDAL ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, I TIFOSI SOGNANO

Il cileno da quando ha vestito il blaugrana non è mai stato un elemento fondante della squadra: nel corso della prima stagione era anche arrivato allo scontro con Ernesto Valverde per lo scarso utilizzo, si era beccato con i tifosi che lo avevano fischiato e l’addio sembrava ad un passo. Con il passare del tempo le cose sono migliorate, ma ora a centrocampo il Barcellona persegue altri obiettivi e, anche per ragioni d’età, Vidal è destinato a lasciare. L’Inter, soprattutto adesso che il suo vecchio allenatore Antonio Conte è nerazzurro, ha sempre provato a prenderlo ma chiaramente la suggestione Juventus rimane viva. Il cileno non ha mai nascosto di essere rimasto particolarmente legato ai bianconeri, con cui ha vinto quattro scudetti consecutivi e giocato la finale di Champions League (appena prima di salutare); ci fosse da tornare, probabilmente lo farebbe al volo anche se poi bisognerebbe considerare il suo reale utilizzo sul campo. Per come oggi sono messe le cose, Vidal sarebbe ancora un titolare anche se forse meno efficace rispetto al passato, almeno dal punto di vista offensivo.

Con Conte, anche perché ad un certo punto è diventato rigorista, Vidal era infatti uno dei primissimi marcatori della Juventus ma si è sempre distinto per la sua grinta in mezzo al campo e la capacità di recuperare il pallone; nella squadra di Maurizio Sarri starebbe a pennello, perché sarebbe quella mezzala di complemento ad un centrocampo nel quale la regia di Rodrigo Bentancur (promosso in quel ruolo) sarebbe protetta in maniera esemplare, mentre Aaron Ramsey potrebbe occuparsi di collegare i reparti e guardare costantemente la porta come faceva ai tempi dell’Arsenal, e come lo stesso Sarri gli ha permesso di fare nelle ultime uscite prima della sosta per Coronavirus. Chiaramente, anche trattandosi di un doppio scambio, ci sarebbe tutta un’operazione economica da imbastire e un pezzo del puzzle al posto sbagliato potrebbe far saltare tutto; intanto i tifosi della Juventus sognano il grande ritorno di Arturo Vidal, sul quale hanno sempre fantasticato fin da quando il cileno ha salutato. Quando si riprenderà a giocare potremo forse capire qualcosa in più di questo eventuale scenario di calciomercato…



