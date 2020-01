Vidal all’Inter?/ Calciomercato news: è una fase di stallo per il cileno

Vidal all’Inter, avanti piano. Così potremmo riassumere la situazione della complicata trattativa di calciomercato che dovrebbe portare il centrocampista cileno alla corte di Antonio Conte, che come noto punta molto su Arturo Vidal per dare l’assalto allo scudetto già al primo anno sulla panchina dell’Inter. La vicenda è chiara: l’Inter vuole Vidal, il cileno vuole i nerazzurri e non ha avuto paura di aprire uno scontro con il Barcellona sul tema dei presunti pagamenti mancanti di alcuni bonus pur di rompere con i blaugrana e avvicinarsi a Milano. Strategia che potrebbe però essere rischiosa, perché ha naturalmente portato a un irrigidimento da parte del Barcellona, che a sua volta potrebbe corteggiare i vari Stefano Sensi e Lautaro Martinez, turbando così due colonne dell’Inter di Conte.

VIDAL ALL’INTER? LA SITUAZIONE

Ecco perché negli ultimissimi giorni non ci sono state particolari novità per quanto riguarda il possibile arrivo di Vidal all’Inter, che sarebbe il botto nerazzurro nella sessione di calciomercato invernale. Beppe Marotta e Piero Ausilio non vogliono mettere troppa fretta al Barcellona in questi giorni roventi fra la società catalana e il cileno: l’offerta è nota, 12 milioni di euro, si attende una risposta che possibilmente arrivi già entro la metà di gennaio, per non dover vivere tutto il mese con questo tormentone e soprattutto per avere a disposizione Vidal il più velocemente possibile. Difficile immaginare Arturo a Lungo a Barcellona dopo quello che è successo nei giorni scorsi, il tempo dunque dovrebbe giocare in favore dell’Inter…

© RIPRODUZIONE RISERVATA