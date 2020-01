Vidal all’Inter?/ Calciomercato news: nuovi contatti tra Ausilio e Felicevich

Alvaro Vidal resta un nome naturalmente caldissimo per l’Inter in questa sessione di calciomercato di gennaio. Non è un mistero che Antonio Conte voglia fin da subito un rinforzo che possa dare immediatamente qualcosa in più ai nerazzurri nella lotta scudetto. Va benissimo dunque pensare a Sandro Tonali per l’estate, ma ora Conte vuole aggiungere subito un Vidal o in alternativa un Eriksen, se per il danese fosse possibile agire immediatamente. La trattativa tuttavia è senza dubbio più avanzata per Vidal, che resta di conseguenza il primo nome per gennaio. In questo senso aiuta anche la volontà del giocatore: Vidal ha scelto l’Inter e Conte, si trova naturalmente in Arabia Saudita dove il Barcellona in questi giorni gioca la Supercoppa spagnola, ma farà di tutto perché il suo futuro possa essere a Milano in tempi brevissimi. Si lavora dunque alacremente affinché Vidal all’Inter possa diventare realtà a strettissimo giro di posta.

VIDAL ALL’INTER? GLI ULTIMI CONTATTI AUSILIO-FELICEVICH

Come riferisce l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, ecco che il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, sta avendo nuovi contatti telefonici con Fernando Felicevich, che è l’agente di Arturo Vidal. L’accordo fra i due c’è, nonostante i compagni di squadra stiano cercando di convincere Vidal a rimanere al Barcellona almeno fino al termine della stagione. Il feeling con l’allenatore Ernesto Valverde tuttavia è scarso, di conseguenza anche su questo punta l’Inter, che comunque non vorrebbe alzare l’offerta già presentata ai blaugrana, pari a 12 milioni di euro. In questo senso fa molto comodo avere l’alternativa Eriksen già a gennaio, perché consente di giocare sui due tavoli: il Barcellona sa di non poter tirare troppo la corda, altrimenti l’Inter potrebbe puntare tutto su un arrivo immediato del danese, con un indennizzo non eccessivo per il Tottenham, considerando che gli Spurs a giugno perderebbero il centrocampista a zero.

