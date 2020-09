Vidal all’Inter?/ Calciomercato, presto addio al Barcellona: c’è l’accordo biennale?

Sono ore febbrili per il calciomercato estivo, specialmente in casa nerazzurra dove la dirigenza pare abbia ormai definito un colpaccio di grande effetto, accontentando così anche il suo allenatore Antonio Conte. A dirlo è questa mattina la Gazzetta dello sport, secondo cui pare che Arturo Vidal sia prossimo ad approdare all’Inter: sempre che si riesca a definire il divorzio con il Barcellona ovviamente, visto che il club spagnolo non pare affatto felice di separarsi dal cileno. Ma andiamo con calma e spieghiamo passo passo che sta accadendo su questa trattativa di calciomercato, che sta diventando sempre più rovente. Ricordiamo infatti che Vidal ha un contratto in scadenza con i blaugrana nel 2021, ma che pure il cileno è da tempo corteggiato dall’Inter che pare, stando alla stampa, aver finalmente fatto breccia nel cuore del bomber. Come leggiamo sulla Gazzetta infatti è ormai accordo totale tra il giocatore e la dirigenza del club milanese, per un biennale, le cui cifre però sono ancora un mistero: pare dunque tutto pronto per l’arrivo di Vidal all’inter e non resta che ufficializzare il divorzio dello stesso con il Barcellona.

VIDAL ALL’INTER? IL BARCELLONA VORREBBE…

E proprio qui sta l’elemento di grande difficoltà: il Barcellona, già nel caos per l’addio di Leo Messi, non pare affatto felice di lasciar andare via un’altro dei suoi gioielli più preziosi (benchè sia in esubero nello spogliatoio di Koeman) e la dirigenza blaugrana è pronta a mettere i bastoni tra le ruote per questa trattativa di calciomercato. Secondo le ultime voci di calciomercato riportate questa mattina dalla Rosea pare che vi siano stati già i primi contatti tra l’agente del cileno e la dirigenza del club spagnolo per accelerare la separazione (il contratto scadrebbe naturalmente nel 2021), ma quest’ultimo non ha intenzione di far scappare via Vidal senza averne ottenuto congrua compensazione. Dopo tutto è quanto fatto solo poco fa anche nell’affare per Rakitic: il croato, come ci ricorda il Corriere dello sport, tornerà al Siviglia, ma i blaugrana ha preteso e ottenuto un piccolo indennizzo. Se sarà questa la linea di condotta che gli spagnoli vorranno seguire anche per Vidal, allora la trattativa per portare il cileno a Milano rischia di diventare fin troppo lunga: staremo a vedere!



