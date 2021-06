Vidal viola quarantena per incontrare modella/ Aperta inchiesta dopo contagio Covid

Non sono finiti i problemi per Arturo Vidal dopo essere risultato positivo al coronavirus. Come riporta Mundo Deportivo, le autorità sanitarie del Cile hanno aperto una indagine. Il motivo? Il centrocampista di proprietà Inter avrebbe violato la quarantena ed i divieti presenti nella nazione per incontrare una modella…

Vidal si trova in Cile per partecipare ai prossimi impegni della sua Nazionale, ma non sarà a disposizione del commissario tecnico dopo aver contratto il Covid-19. Il motivo del contagio però ha spinto le autorità a fare luce, riportano i media locali: sui social network sono circolate alcune foto che ritraggono l’ex Juventus a cena in un ristorante con una modella. Ma non è tutto…

Vidal positivo al Covid: ha violato quarantena per incontrare modella

I quotidiani cileni spiegano che Arturo Vidal ha violato il protocollo anche in un’altra occasione. Lo scorso 25 maggio avrebbe fatto capolino in un ippodromo per assistere a gare di cavalli, per poi andare a cena con un gruppo di amici. Le regole prevedono che i calciatori lascino l’albergo della Nazionale solo per andare ad allenarsi o giocare. Sul caso è intervenuta anche Paula Daza, sottosegretaria alla Salute: «Questo non consente loro di fare altre viaggi o incontri sociali o altri incontri oltre a quelli legati alla loro professione». Una polemica che ha fatto discutere molto sul web e che potrebbe avere strascichi non indifferenti per l’esperto centrocampista…

