VIDEO VICENZA ARZIGNANO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Menti il Vicenza non frena la sua corsa verso la promozione vincendo per 4 a 0 anche contro l’Arzignano nella ventinovesima giornata di campionato. In apertura di primo tempo è Sandon a suonare immediatamente al 2′ la carica per la squadra del tecnico Vecchi che sblocca il punteggio quindi al 9′ tramite il preciso calcio di punizione battuto da Ronaldo.

Quello dei padroni di casa assume i contorni di un vero e proprio monologo con la chance fallita di testa da Rauti al 13′ e soprattutto con il gol del raddoppio firmato da Morra, interrompendo così un lungo periodo di digiuno. Nel secondo tempo le cose non cambiano affatto ripensando a quanto accaduto appena qualche istante prima ed al 62′ è Zonta a mettere in difficoltà Shiba, andato appunto vicino all’autorete.

Nel finale i Grifoni mostrano ulteriori problemi finendo con il prendere gol di tacco all’82’ pure da Capone, il quale gioca un ruolo decisivo nel consentire a Ferrari di calare il poker all’89’. L’arbitro Enrico Gemelli della sezione di Messina ha usato il cartellino giallo solo tre volte ammonendo Ronaldo al 35′ e Cuomo al 64′ nel Vicenza, Shiba al 54′ nell’Arzignano.

L’ennesimo successo questo che spinge il Vicenza ancora più in alto a quota 66 nella classifica del girone A della Serie C stagione 2024/2025 mentre il KO sancisce la seconda sconfitta consecutiva per l’Arzignano, bloccato quindi a 35 punti.

VIDEO VICENZA ARZIGNANO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS