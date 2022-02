VIDEO “ABBI CURA DI TE” HIGHSNOB E HU/ Canzone Sanremo 2022: la fine di una relazione

Il video della canzone “Abbi cura di te” di Highsnob e Hu: Sanremo 2022: ventesima posizione

Sul palco di Sanremo 2022 presente anche il duo composto da Highsnob e Hu. La coppia ha esordito all’Ariston proprio durante Sanremo 2022 con il brano “Abbi cura di te” (guarda il video qui sotto). Si tratta di una canzone che parla della fine di una relazione e del dolore che ne consegue, ma non è un brano che parla di sofferenza, ma in un certo senso di rinascita e ripartenza, nonostante le difficoltà. Nel testo, infatti, viene augurato il meglio alla persona con la quale è stata condivisa una parte di vita. Un brano molto delicato, cantato al meglio da due voci che si sono unite al meglio in un’unica melodia, come si è visto sul palco di Sanremo e come si può ben vedere nel video ufficiale.

Highsnob a Repubblica ha confessato come è nata la canzone: “Il primo brano che abbiamo provato non era quello giusto, così sono andato a riprendere un brano che avevo pronto nel cassetto dall’agosto dell’anno prima, ma è stata Federica a dargli il giusto volto per il percorso verso Sanremo”.

Video canzone “Abbi cura di te” di Highsnob e Hu a Sanremo 2022: i numeri

Il brano “Abbi cura di te” non è stato particolarmente apprezzato dalla critica e dalla giuria e anche i voti del pubblico hanno potuto far poco per cambiare la situazione in classifica. Nonostante ciò, sui social non mancano commenti positivi nei confronti del brano scritto da Highsnob e Hu: una dolcezza che supera le apparenze, due voci limpide che si uniscono molto bene insieme. Il video ufficiale di Abbi cura di te è stato visualizzato da quasi 340 mila persone. È andato meglio il video dell’esibizione di Abbi cura di te durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2022, pubblicato dall’account della Rai, che ha ottenuto quasi 550 mila visualizzazioni.

Highsnob e Hu nella classifica relativa ai brani di Sanremo 2022 passati in radio si posizionano attualmente al 23esimo posto. 143 emittenti hanno trasmesso il brano, con un totale di passaggi di 602 volte: i dati sono aggiornati alla mattina successiva alla finale del Festival.

Sanremo 2022, rivedi il video della canzone “Abbi cura di te” di Highsnob e Hu

