Video/ Acr Messina Audace Cerignola (1-2) gol e highlights: sorpasso pugliese! (Serie C, 7 gennaio 2024)

Video Acr Messina Audace Cerignola che si apre con due formazioni in cerca di spiragli nel tentativo di colpire al fianco i propri avversari. L’episodio che cambia la partita è decisamente quello che capita al minuto 28. Contropiede dei pugliesi che costringono il centrocampista Pasqualino Ortisi a stendere il suo diretto avversario beccandosi la sanzione più pesante all’interno di una partita: il cartellino rosso. Siciliani che rimangono in 10 uomini e che non riescono a imporre il proprio gioco alla luce dal maggiore possesso dei pugliesi che sfruttano bene gli spazi ritrovandosi in superiorità numerica.

DIRETTA/ Messina Audace Cerignola (risultato finale 1-2): D'Andrea per il +3! (7 gennaio 2023)

Secondo tempo della sfida tra Acr Messina e Audace Cerignola che risulta diametralmente opposta rispetto alla prima frazione giocata. Vantaggio del solito Giancarlo Malcore e pareggio che arrivo cinque minuti più tardi grazie alla rete del nuovo entrato Zunno. La superiorità numerica si nota in campo con gli ospiti che trovano il goal della vittoria grazie a un preciso colpo di testa in tuffo da parte di D’Andrea sull’ottimo assist di D’Ausilio. Vittoria in trasferta per i pugliesi più tengono tre punti importanti.

Diretta/ Giugliano Audace Cerignola (risultato finale 0-1): D'Ausilio decisivo (Serie C 23 dicembre 2023)

VIDEO ACR MESSINA AUDACE CERIGNOLA: IL TABELLINO

ACR MESSINA: Fumagalli E. (Portiere), Salvo G., Manetta M., Pacciardi F., Ortisi P., Frisenna G., Firenze M., Franco D. (dal 26′ st Scafetta F.), Rosafio M. (dal 27′ st Emmausso M.), Plescia V. (dal 1′ st Polito V.), Ragusa A. (dal 1′ st Zunno M.). A disposizione: Cavallo C., Di Bella A. (Portiere), Giunta F., Luciani P.

AUDACE CERIGNOLA: Krapikas T. (Portiere), Coccia G. (dal 27′ st Tentardini A.), Gonnelli L., Capomaggio G., Russo L., Tascone M., Ruggiero Z. (dal 36′ st Sosa F.), Leonetti V., D’Ausilio M., Malcore G., D’Andrea F.. A disposizione: Allegrini G., Bezzon A., De Luca U., Fares G. (Portiere), Miguel Angel, Trezza S. (Portiere), Vitale M.

Video/ Messina Monopoli (1-1) gol e highlights: Franco la apre, Starita la riprende (22 dicembre 2023)

Reti: al 23′ st Zunno M. (ACR Messina) al 18′ st Malcore G. (Audace Cerignola) .

Ammonizioni: al 29′ st Firenze M. (ACR Messina) al 29′ pt D’Ausilio M. (Audace Cerignola).

Espulsioni: al 28′ pt Ortisi P. (ACR Messina).

VIDEO ACR MESSINA AUDACE CERIGNOLA: GOL E HIGHLIGHTS













© RIPRODUZIONE RISERVATA