Video/ ACR Messina Benevento (0-1) gol e highlights: decisiva la rete di Improta! (Serie C, 5 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ACR MESSINA BENEVENTO: LA SINTESI

Allo Stadio San Filippo-Franco Scoglio il Benevento supera in trasferta l’ACR Messina per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono i padroni di casa allenati da mister Modica a tentare di affacciarsi in zona offensiva per primi verso il 17′ con una conclusione di Cavallo parata senza problemi dall’estremo difensore Paleari. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Andreoletti crescono tanto da centrare anche la traversa al 40′ con uno spunto provato da Ferrante dal limite dell’area.

Nel secondo tempo i campani ripartono in maniera arrembante e dopo aver fallito un paio di opportunità interessanti riescono anche a passare in vantaggio al 52′ grazie alla rete messa a segno da Improta con un colpo di testa da calcio d’angolo. Nell’ultima parte dell’incontro i siciliani rimangono pure in inferiorità numerica dal 90′ a causa dell’espulsione per doppio cartellino giallo rimediata da Ortisi.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Emanuele Frascaro, proveniente dalla sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Ortisi, in due occasioni con conseguente espulsione da un lato, Talia, El Kaouakibi, Berra e Karic dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo dodicesimo turno di campionato permettono al Benevento di salire a quota 25 nella classifica del girone C della Serie C mentre l’ACR Messina non si muove, rimanendo fermo a 11 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ACR MESSINA BENEVENTO: IL TABELLINO

ACR Messina-Benevento 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 52′ Improta(B).

ACR MESSINA – Fumagalli; Lia, Ortisi, Manetta, Polito, Franco, Giunta, Scafetta, Cavallo, Plescia, Emmausso. A disp.: De Matteis, Di Bella, Darini, Pacciardi, Tropea, Salvo, Buffa, Frisenna, Ragusa, Zunno, Firenze, Luciani, Zammit. All.: Giacomo Modica.

BENEVENTO – Paleari; El Kaouakibi, Masciangelo, Karic, Ciano, Ferrante, Improta, Berra, Agazzi, Talia, Pastina. A disp.: Nunziante, Manfredini, Benedetti, Alfieri, Kubica, Marotta, Pinato, Rillo, Viscardi, Carfora, Tello, Masella, Capellini, Bolsius, Ciciretti. All.: Matteo Andreoletti.

Arbitro: Emanuele Frascaro (sezione di Firenze).

Ammoniti: 30′ Talia(B); 34′, 90′ Ortisi(M); 58′ El Kaouakibi(B); 70′ Berra(B); 88′ Karic(B);

Espulsi: 90′ Ortisi(M).

