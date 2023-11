Video/ ACR Messina Latina (0-3) gol e highlights: Jallow apre le marcature! (Serie C, 12 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ACR MESSINA LATINA: LA SINTESI

Allo Stadio San Filippo-Franco Scoglio il Latina supera in trasferta l’ACR Messina per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Modica partono forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 4′ quando la conclusione di Emmaussso viene deviata in corner in maniera provvidenziale da Cortinovis dopo l’errore commesso da Crecco. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Di Donato crescono tanto da riuscire a passare in vantaggio al 38′ grazie alla rete messa a segno da Jallow, su assist di Di Livio.

Lo stesso Jallow si vede costretto ad abbandonare il campo per infortunio venendo sostituito da Del Sole al 40′ ed i siciliani rimangono invece in inferiorità numerica dal 45′ a causa dell’espulsione per doppio cartellino giallo rimediata da Frisenna. Nel secondo tempo il copione del match non sembra cambiare rispetto a quanto ammirato in precedenza ed i nerazzurri trovano anzi il gol del raddoppio al 58′ per merito di Paganini, autore di un colpo di testa vincente su suggerimento di Crecco. Nell’ultima parte dell’incontro le Pantere allungano ancora con il gol realizzato dal subentrato Del Sole al 64′ con l’aiuto di Riccardi.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Zanotti, proveniente dalla sezione di Rimini, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Rocchi e Cortinovis da un lato, Frisenna, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo tredicesimo turno di campionato permettono al Latina di salire a quota 22 nella classifica del girone C della Serie C mentre l’ACR Messina non si muove, restando fermo a 11 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ACR MESSINA LATINA: IL TABELLINO

ACR Messina-Latina 0 a 3 (p.t. 0-1)

Reti: 38′ Jallow(L); 58′ Paganini(L); 64′ Del Sole(L).

Assist: 38′ Di Livio(L); 58′ Crecco(L); 64′ Riccardi(L).

ACR MESSINA (4-4-2) – Fumagalli; Lia, Manetta, Pacciardi, Polito; Scafetta, Giunta, Frisenna; Buffa, Plescia, Emmanuello. A disp.: De Matteis, Di Bella, Tropea, Salvo, Ferrara, Darini, Firenze, Ragusa, Franco, Luciani, Zunno, Cavallo, Zammit, Santoro. All.: Modica.

LATINA (3-4-3) – Cardinali; Cortinovis, Rocchi, Marino; Riccardi, Di Livio, Crecco, Paganini; Jallow Mastroianni, Fella. A disp.: Bertini, Cittadino, Serbouti, Gallo, Di Renzo, Perseu, Riccardi, Del Sole, Polletta. All.: Di Donato.

Arbitro: Andrea Zanotti (sezione di Rimini).

Ammoniti: 7′ Rocchi(L); 30′ Cortinovis(L); 38′, 45′ Frisenna(M).

Espulsi: 45′ Frisenna(M).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ACR MESSINA LATINA













