Video/ Ajax Dortmund (4-0) highlights e gol: a lezione di calcio dai lancieri!

Alla Cruijff Arena di Amsterdam l’Ajax dà spettacolo e annichilisce il Borussia Dortmund nello scontro diretto per il primo posto nel gruppo C di Champions League 2021-22. I lancieri si impongono per 4-0 e restano da soli a punteggio pieno. Partita che si trasforma in una lezione di calcio impartita dai ragazzi di ten Hag alla formazione allenata da Rose che non riesce proprio a prendere le misure ai padroni di casa. Che sin dal fischio d’inizio dimostrano di avere una marcia in più, Kobel fa quel che può per limitare i danni ma all’11’ deve capitolare per la prima volta sulla punizione di Tadic deviata da Rose che fa cambiare traiettoria al pallone quel tanto che basta per spiazzare il portiere del BVB.

A venti minuti dall’intervallo arriva il raddoppio con la firma di Blind che conclude nel migliore dei modi una splendida azione corale dei suoi compagni. Prima della pausa Gravenberch sfiora il tris su punizione con il pallone che si schianta sul palo. Nella ripresa il copione non cambia anche se Haaland prova a rimettere in carreggiata gli ospiti trovando l’opposizione di Pasveer che si fa aiutare dalla traversa per mantenere la porta inviolata. Al di là di questo episodio la compagine tedesca non combina nient’altro in attacco e tra il 57′ e il 72′ l’Ajax va a segno altre due volte: Antony la piazza all’angolino con un sinistro a giro chirurgico mentre Haller segna il suo sesto gol in tre gare con uno stacco da terra fuori dal comune e un colpo di testa impeccabile. Nient’altro da aggiungere, qualunque altro commento sarebbe superfluo.

VIDEO AJAX BORUSSIA DORTMUND 4-0, IL TABELLINO

AJAX-BORUSSIA DORTMUND 4-0 (2-0)

AJAX (4-3-3): Pasveer; Mazraoui (83′ Rensch), J. Timber, Martinez, Blind; Edson Alvarez, Berghuis (69′ Klaassen), Gravenberch; Antony (76′ Neres), Haller (83′ Daramy), Tadic. All. Erik ten Hag.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Meunier (79′ Wolf), Akanji, Hummels (79′ Pongracic), Schulz (46′ Emre Can); Bellingham, Witsel, Brandt (88′ Knauff); Reus, Haaland, Malen (53′ T. Hazard). All. Marco Rose.

ARBITRO: Jesus Gil Manzano (ESP).

AMMONITI: 33′ Edson Alvarez (A), 41′ Witsel (D), 90’+2′ J. Timber (A).

RECUPERO: 1′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 11′ Tadic (A), 25′ Blind (A), 57′ Antony (A), 72′ Haller (A).

