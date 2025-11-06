Video Ajax Galatasaray (risultato finale 0-3) gol e highlights della gara valida per la quarta giornata della Champions League 2025/2026.
VIDEO AJAX GALATASARAY, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam il Galatasaray stravince in trasferta per 3 a 0 contro l’Ajax. Nel primo tempo i giallorossi cercano di prendere in mano il controllo del match e si propongono in zona offensiva poco prima del quarto d’ora con Osimhen, che al 14′ si fa parare una conclusione interessante dall’attento Pasveer.
Gli uomini allenati dal tecnico Buruk continuano a tentare di proporsi in avanti ed è ancora l’ex attaccante del Napoli, liberato da un lancio di Gabriel Sara, a chiamare in causa il portiere avversario al 18′ con un colpo di testa mentre i Lancieri suonano la carica al 34′ tramite una conclusione di Mokio disinnescata dall’estremo difensore Cakir.
Nel secondo tempo è il solito Victor Osimhen a sbloccare il punteggio portando il Galatasaray in vantaggio al 59′ con il colpo di testa vincente firmato su assist di Leroy Sané. Nel finale Osimhena fa doppietta al 66′ trasformando il penalty concesso per un fallo di mano di Baas e Godts non accorcia le distanze al 70′ mandando la sfera sul fondo per un soffio.
Al 78′ è il subentrato Alders a commettere il nuovo fallo di mano che permette ad Osimhen di completare la tripletta personale realizzando un altro calcio di rigore e Pasveer nega il poker al 90’+4′ ad Icardi parandone una conclusione con l’aiuto di un palo.
Questa vittoria porta il Galatasaray ad aggiudicarsi i tre punti ed in questo modo sale a quota 9 nella classifica della Champions League. La stagione europea 2025/2026 si sta invece rivelando una tragedia per l’Ajax che rimane infatti in fondo alla graduatoria con zero punti anche dopo la quarta giornata.