Video/ Ajax Liverpool (0-3) gol e highlights: Reds agli ottavi grazie al tris!

Ajax Liverpool, la gara inizia subito nel segno del bel gioco, basi pensare infatti a Salah che ne mette a sedere due in area ma poi al momento del tiro viene ripreso da Blind. Ma le occasioni non sono solo per il Liverpool, anche l’Ajax ha messo la quarta marcia con Alvarez che colpisce la palla con a testa, il tiro però finisce di molto al lato.Il Liverpool rischia con un fallo di mano causato dal capitano Henderson che rischiava di procurare un calcio di rigore alla squadra avversaria, per fortuna era solo una punizione e la conclusione non impensierisce il portiere. In questo frangente è l’Ajax a fare la partita e si rende pericolosa anche con Sanchez che prova a giro sul secondo palo. Allison però riesce con un miracolo ad intercettare il pallone.

Ghiotte occasioni per i Reds che però non concretizzano, Salah da fuori area prova il tiro a giro di sinistro che però accarezza il palo prima di uscire. Seconda occasione poi per Firmino che nonostante avesse fatto un buon tiro, poi parato dal portiere, si vede annullare tutto per un fallo ai danni di Blind.Sono i due terzini dei Reds gli uomini più pericolosi prima che l’arbitro fischi la fine del primo tempo, Alexander Arnold non trovando compagni su cui appoggiare decide di mettersi in proprio e calcia: palla fuori di molto alla sinistra del palo più lontano del portiere. Poi ci pensa Robertson, che nonostante l’azione fosse in fotocopia al suo compagno di squadra, i suo tiro è leggermente più preciso e accarezzare il palo esterno prima di uscire, Salah alla fine sblocca il risultato con un tiro di sinistro.

AJAX LIVERPOOL, IL SECONDO TEMPO

Un secondo tempo nato sotto il segno dei goal, in questa ripresa infatti Darwin Núñez con un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell’angolino in basso a destra. Assist di Andrew Robertson con cross da calcio d’angolo. Elliott invece con un tiro di destro dalla destra dell’area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Mohamed Salah con passaggio filtrante. I reds hanno alzato l’asticella e adesso l’Ajax fa fatica a stare dietro ad una delle squadre che potrebbe giocarsi la vittoria finale.Ormai il Liverpool ha a vittoria in pugno e purtroppo per lo spettacolo sembra lo abbiano capito anche gli olandesi, che adesso hanno perso cattiveria agonistica e che sembrano accontentarsi di finire la gara il prima possibile.

Ajax Liverpool che termina con un arrembaggio dei padroni di casa che purtroppo però non riescono a trovare la via del goal, il primo a provarci è stato Bajcetic che con un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Steven Berghuis invece ci mette il suo con un un tiro di sinistro da fuori area tirato alto. Il cross era di Owen Wijndal. Taylor, attaccante dell’Ajax ci prova con un tiro di sinistro da centro area tira alto.L’ultima azione pericolosa del Liverpool la porta a casa Salah che con un tiro di sinistro da fuori area che e’ completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Passaggio propiziato da Roberto Firmino.

AJAX LIVERPOOL, IL TABELLINO

AJAX LIVERPOOL 0-3 (0-1)

AJAX: Alvarez E. (dal 40′ st Grillitsch F.), Bassey C., Berghuis S. (dal 40′ st Conceicao F.), Bergwijn S., Blind D. (dal 13′ st Wijndal O.), Brobbey B. (dal 18′ st Taylor K.), Klaassen D. (dal 13′ st Kudus M.), Pasveer R. (Portiere), Sanchez J., Tadic D., Timber J.. A disposizione: Conceicao F., Gorter J. (Portiere), Grillitsch F., Kudus M., Lucca L., Magallan L., Ocampos L., Rensch D., Stekelenburg M. (Portiere), Taylor K., Wijndal O. Allenatore: Schreuder A..

LIVERPOOL: Alexander-Arnold T., Alisson (Portiere), Elliott H. (dal 26′ st Carvalho F.), Fabinho (dal 26′ st Bajcetic S.), Firmino R., Gomez J., Henderson J. (dal 26′ st Milner J.), Nunez D. (dal 18′ st Jones C.), Robertson A. (dal 42′ st Tsimikas K.), Salah M., van Dijk V.. A disposizione: Adrian (Portiere), Bajcetic S., Carvalho F., Jones C., Kelleher C. (Portiere), Konate I., Milner J., Phillips N., Ramsay C., Tsimikas K. Allenatore: Klopp J..

Reti: al 42′ pt Salah M. (Liverpool) , al 4′ st Nunez D. (Liverpool) , al 7′ st Elliott H. (Liverpool) .













