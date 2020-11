Video/ Ajax Midtjylland (3-1): highlights e gol. Danesi fuori dalla Champions League

Alla Cruijff Arena di Amsterdam l’Ajax fa il suo dovere contro il Midtjylland con un 3-1 che risulta fatale ai danesi, matematicamente ultimi, eliminati dalla Champions League e fuori anche dall’Europa League. I lancieri speravano di consolidare il secondo posto nel gruppo D ma non hanno fatto i conti con l’Atalanta capace di vincere a casa del Liverpool campione d’Inghilterra. E con lo scontro diretto con i Reds in programma la prossima settimana, gli uomini di Ten Hag potrebbero tornare in corsa anche per il primato del girone. Per quanto riguarda la partita, il risultato non è mai stato in discussione, sebbene nella prima frazione di gioco l’Ajax non sia riuscita a trovare la via del gol nonostante le tante occasioni create con un pizzico di sfortuna, vedi la traversa scheggiata da Traoré che poi ha sbagliato incredibilmente a porta vuota graziando Hansen. In precedenza ci avevano provato Labyad e Tagliafico entrambi fermati dall’estremo difensore avversario. Nella ripresa i padroni di casa ritrovano fiducia nei loro mezzi e tra il 47’ e il 50’ piazzano un uno-due da KO con Gravenberch e Mazraoui, entrambi serviti splendidamente da Tadic (sempre più uomo-assist di questa squadra). Successivamente ci pensa Neres a calare il tris e a chiudere definitivamente i giochi con gli ospiti che si consolano in parte con il gol della bandiera siglato da Mabil su calcio di rigore a dieci minuti dal novantesimo. Un episodio che non intacca minimamente gli equilibri di una gara obiettivamente a senso unico, con il Midjtylland che ha chiuso pure in dieci uomini per l’espulsione di Sviatchenko. Successo meritato da parte dell’Ajax e su questo crediamo che nessuno abbia da obiettare.

VIDEO AJAX MIDTJYLLAND 3-1, IL TABELLINO

AJAX-MIDTJYLLAND 3-1 (0-0)

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui (82’ Klaiber), Schuurs, Blind (66’ Martinez), Tagliafico; Klaassen (66’ Alvarez), Labyad (82’ Promes), Gravenberch; Neres (90’+3’ Ekkelenkamp), Traoré, Tadic. All. Erik Ten Hag.

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): J. Hansen; Cools, Sviatchenko, Scholz, Paulinho (26’ J. Andersson); Madsen (69’ Anderson), Onyeka; Dreyer (82’ Isaksen), Sisto (81’ Pfeiffer), Mabil; Kaba (69’ Kraev). All. Brian Priske.

ARBITRO: Sergei Karasev (RUS).

AMMONITI: 40’ Neres (A), 43’ Madsen (M).

ESPULSO: 90’+1’ Sviatchenko (M) per rosso diretto.

RECUPERO: 1’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 47’ Gravenberch (A), 50’ Mazraoui (A), 67’ Neres (A), 80’ rig. Mabil (M).

