VIDEO AJAX UNION SG: CHE BEFFA PER I BELGI!

Video Ajax Union Sg che regala un primo tempo pieno di emozioni. La partita si sblocca dopo solamente 16 minuti con la rete di Mac Allister, bravo a deviare il rete il pallone arrivato dai piedi di Boufal. L’ex giocatore del Celta Vigo è scatenato: lunga progressione palla al piede e palla sotto l’incrocio dei pali. Il direttore di gara però annulla per una posizione di fuorigioco precedente. I Lancieri sono in confusione e al minuto 25 rimangono in 10 uomini: rosso per l’ex Inter Klaassen. Il primo tempo regala ancora emozioni soprattutto agli ospiti: David si presenta dal dischetto e batte il portiere. Da segnalare nel corso del primo tempo il giallo per Rosa e la sostituzione anzi tempo dell’attaccante Rasmussen per Taylor.

La seconda frazione evidenzia tanti cambi e anche cartellini gialli sia da una parte che dall’altra. Ajax che vede ammonire Gaaei, Henderson, Farioli (il tecnico) e Kaplan; per gli ospiti gialli per Boufal e Sadiki. La muraglia resiste con il risultato di 0-2 che porta le due formazioni ai tempi. La gara è molto fisica con i gialli per Khalaili, Taylor, Mac Allister e Burgess, ma ecco l’episodio che decide la partita: calcio di rigore per gli olandesi. Taylor si incarica di battere e fredda il portiere avversario: vittoria per l’Union Sg che però non basta a passare il turno. Grazie al risultato dell’andata (0-2), passano i Lancieri agli ottavi di finale.

VIDEO AJAX UNION SG: GOL E HIGHLIGHTS