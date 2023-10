Video/ Albinoleffe Arzignano (1-0) gol e highlights: Marchetti decide il match! (28 ottobre 2023)

VIDEO GOL ALBINOLEFFE ARIZGNANO: LA SINTESI

Albinoleffe e Arzignano, il punteggio si mantiene saldo sul 1-0, grazie a una rete di Marchetti segnata su calcio d’angolo. L’atmosfera sul terreno di gioco è carica di tensione e entusiasmo, con entrambe le squadre che cercano di lasciare il segno. L’abilità di Marchetti nel capitalizzare su un calcio d’angolo mette in evidenza la pericolosità delle palle inattive, dimostrando la precisione e l’efficacia degli schemi preparati dalla squadra di casa. Il pubblico è coinvolto nella partita, sostenendo la propria squadra e applaudendo il gol che ha portato in vantaggio l’Albinoleffe. Il gioco è dinamico e gli spettatori sono ansiosi di vedere come reagirà l’Arzignano al svantaggio iniziale. Le successive fasi del match promettono momenti di suspense e azioni avvincenti, mentre entrambe le squadre cercano di prendere il controllo del gioco. La partita è ancora aperta, e il pubblico è in attesa di ulteriori emozioni e colpi di scena nel corso dell’incontro.

Albinoleffe e Arzignano, la situazione di gioco è rimasta sul risultato di 1-0 a favore di Albinoleffe, grazie alla rete di Marchetti su calcio d’angolo. Tuttavia, un momento di notevole tensione è emerso quando Parigi, giocatore chiave dell’Arzignano, si è trovato di fronte a un’occasione significativa per pareggiare la partita. Parigi ha dimostrato la sua abilità nel creare opportunità d’attacco, mettendo a dura prova la difesa avversaria. La situazione sul campo è diventata intensa, con entrambe le squadre che lottano per ottenere il controllo del gioco e cercare di influenzare il punteggio prima della pausa. Gli spettatori presenti sugli spalti erano ansiosi di vedere come si sarebbe conclusa questa fase cruciale del primo tempo e se Parigi avrebbe colto l’opportunità per pareggiare. L’atmosfera era elettrizzante, alimentata dall’aspettativa di un secondo tempo altrettanto avvincente.

VIDEO GOL ALBINOLEFFE ARIZGNANO, IL SECONDO TEMPO

Albinoleffe e Arzignano, siamo giunti al 25° minuto del secondo tempo con i padroni di casa in vantaggio per 1-0. La partita è stata intensa fin dall’inizio, con entrambe le squadre che cercano di imporre il proprio gioco e creare occasioni da gol. Il momento chiave fino ad ora è arrivato quando il talentuoso attaccante di casa, Zoma, ha avuto un’occasione d’oro. Con abilità tecnica e velocità, Zoma è riuscito a superare la difesa avversaria, trovandosi faccia a faccia con il portiere di Arzignano. Tuttavia, la conclusione di Zoma è stata respinta con una parata acrobatica, mantenendo così il punteggio a favore di Albinoleffe. Entrambe le squadre stanno dimostrando una grande determinazione in campo, con il pubblico in attesa di vedere se Arzignano sarà in grado di pareggiare o se Albinoleffe riuscirà a consolidare ulteriormente il proprio vantaggio.

Albinoleffe e Arzignano si è conclusa con la vittoria della squadra di casa per 1-0, ma un momento chiave è stato quando Muzio ha sfiorato il raddoppio. Dopo un incontro teso e combattuto, la rete che ha decretato la vittoria è stata segnata da un giocatore di Albinoleffe. Tuttavia, il protagonista Muzio ha avuto un’occasione d’oro per raddoppiare il vantaggio. Con abilità tecnica e determinazione, Muzio si è trovato in una posizione favorevole per segnare, ma la conclusione si è infranta contro la traversa o è stata respinta da un intervento del portiere avversario. Nonostante il mancato raddoppio, Albinoleffe può comunque festeggiare la vittoria per 1-0. Arzignano avrà sicuramente cercato di capitalizzare su eventuali opportunità mancate dalla squadra di casa.

ALBINOLEFFE ARZIGNANO, IL TABELLINO

ALBINOLEFFE: Marietta C. (Portiere), Borghini D., Marchetti S., Gatti R., Munari D. (dal 30′ st Genevier G.), Gusu M. (dal 1′ st Milesi L.), Brentan M., Doumbia I., Piccoli M. (dal 38′ st Gelli J.), Zoma M. A., Muzio C. (dal 21′ st Agostinelli M.). A disposizione: Allieri A., Angeloni M., Arrighini A., Moleri L. (Portiere), Pratelli L. (Portiere), Toccafondi D.

ARZIGNANO: Boseggia E. (Portiere), Gemignani A. (dal 22′ st Davi F.), Piana L., Milillo A., Bernardi E., Barba G., Casini R. (dal 22′ st Bordo L.), Lakti E. (dal 31′ st Zanon M.), Balde I., Cazzadori D. (dal 16′ st Lunghi A.), Parigi G. (dal 15′ st Grandolfo F.). A disposizione: Boffelli A., Canato F., Molnar I., Pigozzo R. (Portiere), Raina M. (Portiere)

RETI: al 17′ pt Marchetti S. (AlbinoLeffe) .

Ammonizioni: al 23′ pt Doumbia I. (AlbinoLeffe), al 33′ st Marchetti S. (AlbinoLeffe) al 21′ st Piana L. (Arzignano), al 32′ st Lunghi A. (Arzignano).

