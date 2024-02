Video/ Albinoleffe Atalanta U23 (0-1) gol e highlights: Diao decide il derby (13 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ALBINOLEFFE ATALANTA U23 (0-1): LA PARTITA

L’Atalanta U23 vince in casa dell’Albinoleffe grazie a Diao e vola al quarto posto a 41 punti. Ad inizio match, dopo un batti e ribatti in area Capone ha la grande occasione di metterla in rete ma fallisce da due passi. Jimenez ci prova di testa a botta sicura ma salva tutto Marietta. Ancora Capone pericoloso con la conclusione a giro che non trova la porta.

Atalanta U23 che ci crede e attacca. passaggio filtrante per Capone che da solo contro Marietta si fa ipnotizzare dal portiere avversario. Calcia Bonfanti con Marietta che respinge, ci prova poi in rovesciata Ceresoli, sfera che termina fuori. Pochi minuti dopo arriva la rete decisiva. Tiro dal limite di Dia che termina in rete. Vittoria preziosa dell’Atalanta in casa dell’Albinoleffe.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ALBINOLEFFE ATALANTA U23 (0-1): IL TABELLINO

Reti: 73′ Diao (A)

AlbinoLeffe: Marietta, Zanini (77′ Arrighini), Doumbia (59′ Agostinelli, 84′ Allieri)), Brentan, Piccoli, Zoma, Milesi, Saltarelli (59′ Toccafondi, 77′ Muzio), Borghini (C), Gatti, Longo. A disposizione: Pratelli, Moleri, Angeloni, Baroni, Allieri, Ercolani. Allenatore: Giovanni Lopez.

Atalanta U23: Vismara, Palestra, Berto, Mendicino (90′ Gyabuaa), Bonfanti, Capone (C) (84′ Vlahovic), Varnier, Jimenez, Ceresoli (90′ Bernasconi), Diao (84′ Ghislandi), Panada (92′ De Nipoti). A disposizione: Bertini, Avogadri, Muhameti, Obric, Armstrong, Regonesi, Falleni. Allenatore: Francesco Modesto.

Arbitro: Andrea Zoppi di Firenze.

Assistenti: Cristian Robilotta di Sala Consilina e Filippo Pignatelli di Viareggio.

Quarto ufficiale: Cosimo Papi di Prato.

Note: ammoniti Varnier (A), Bonfanti (A).

