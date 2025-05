VIDEO ALBINOLEFFE ATALANTA U23 (1-3): I NERAZZURRI VINCONO IN RIMONTA

Succede di tutto nel video Albinoleffe Atalanta U23 in quello che è un vero e proprio derby bergamasco per accedere alla fase nazionale dei playoff di Serie C. L’inizio del primo tempo è in favore dei degli ospiti che provano a sfondare subito in verticale ma senza riuscirci. La prima vera occasione della partita arriva al 21′ ed è per l’Atalanta U23 che sfiora il vantaggio dagli sviluppi di calcio d’angolo con Ceresoli che risolve una mischia a centro area calciando clamorosamente alto. Questo spavento risveglia l’Albinoleffe che riesce a sbloccare il risultato al 25′ grazie ad un contropiede gestito alla perfezione da Ali Zoma che sfrutta le imprecisioni della difesa ospite per scappare verso la porta a superare Vismara con un tiro sul primo palo. Il vantaggio rallenta la squadra di Modesto che sbanda pericolosamente e rischia di subire il raddoppio al 32′ con Longo che non trova il gol per via di un grande salvataggio di Ceresoli. Gli ultimi minuti del primo tempo sono di totale nervosismo con i cartellini che volano e chiudono la prima frazione sull’1 a 0.

Il secondo tempo del video Albinoleffe Atalanta U23 ha un copione totalmente diverso con gli ospiti che prendono coraggio e giocano spensierati. Il risultato è un’Atalanta U23 che mette sotto i padroni di casa e riesce a rimontare la partita portandosi a casa un’insperata qualificazione alla fase nazionale dei playoff di Serie C. A creare una serie di grandi emozioni ci pensa il pareggio al 75′ di Vlahovic che gira in porta un cross di Bernasconi e abbatte una difesa compatta come quella degli uomini di Lopez. All’82’ la grande occasione finisce sui piedi di Vavassori che calcia addosso a Marietta dall’interno dell’area piccola e spreca. Cinque minuti dopo, però, la rimonta dei nerazzurri si completa con il gol di Ceresoli che si libera del suo avversario e calcia nell’angolo basso superando Marietta. La partita si chiude definitivamente al 91′ con Vavassori che si fa perdonare e trova l’1 a 3 superando Marietta a tu per tu.

