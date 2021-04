Video/ Albinoleffe Carrarese (3-0): highlights e gol. Manconi sigla il tris all’85’

VIDEO ALBINOLEFFE-CARRARESE: LA SINTESI

Allo Stadio Città di Gorgonzola l’Albinoleffe supera la Carrarese con un netto 3 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti allenati da mister Baldini a cercare di prendere in mano il controllo delle operazioni nonostante siano i padroni di casa guidati dal tecnico Zaffaroni a proiettarsi per primi in zona offensiva, riuscendo pure a passare in vantaggio verso il 10′ grazie alla rete messa a segno da Gabbianelli, su assist di Tomaselli. I minuti scorrono sul cronometro ed i lombardi mancano l’opportunità per raddoppiare al 14′ centrando un palo con Borghini tramite un colpo di testa da calcio d’angolo. Ci pensa quindi Cori a trasformare al 41′ il calcio di rigore concesso per fallo di Ermacora ai danni di Tomaselli ed è lo stesso Ermacora a complicare ulteriormente le cose per i suoi facendosi espellere per proteste al 44′.

Nel secondo tempo il copione si ripete rispetto a quanto ammirato in precedenza e sono i blucelesti ad approfittare della superiorità numerica non capitalizzando un’opportunità con Cori al 47′, sfiorando soltanto la sfera sulla gran giocata di Manconi. Nell’ultima parte dell’incontro è Manconi a siglare il tris all’85’ con l’aiuto di Cori e complice anche la deviazione di un difensore avversario. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gabriele Scatena, proveniente dalla sezione di Avezzano, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Canestrelli da un lato, Agyei ed Ermacora, quest’ultimo in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentacinquesimo turno di campionato permettono all’Albinoleffe di salire a quota 50 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Carrarese non si muove, rimanendo ferma con i suoi 40 punti.

IL TABELLINO

Albinoleffe-Carrarese 3 a 0 (p.t. 2-0) Reti: 10′ Gabbianelli(A); 41′ RIG. Cori(A); 85′ Manconi(A).

ALBINOLEFFE (3-5-2) – Savini; Borghini, Canestrelli, Riva; Nichetti, Gelli, Genevier, Gabbianelli, Tomaselli; Cori, Manconi. A disp.: Paganessi, Caruso, Cerini, Berbenni, Galeandro, Giorgione, Piccoli, Ravasio, Ghezzi, Petrungaro. All.: Marco Zaffaroni.

CARRARESE (4-3-3) – Mazzini; Valietti, Milesi, Murolo, Ermacora; Pasciuti, Agyei, Schirò; Caccavallo, Piscopo, Doumbia. A disp.: Pulidori, Borri, Manzari, Pavone, Marilungo, Foresta, Tedeschi, Bresciani. All.: Silvio Baldini (squalificato, in panchina Mattia Baldini).

Arbitro: Gabriele Scatena (sezione di Avezzano).

Ammoniti: 20′ Agyei(C); 41′, 44′ Ermacora(C); 55′ Canestrelli(A).

Espulsi: 44′ Ermacora(C).

