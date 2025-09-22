Video Albinoleffe Cittadella che racconta la sfida di Lega Pro. Cronaca, tabellino e migliori azioni della gara.

VIDEO ALBINOLEFFE CITTADELLA: VITTORIA DI MISURA

Video Albinoleffe Cittadella che racconta una sfida scoppiettante fin dai primi istanti. Solamente 11 minuti prima di sbloccare la gara, rete da fuori di Mandelli. Il centrocampista con la maglia numero cinque porta in vantaggio i suoi. Cittadella che prova a restare in partita con le giocate di Gaddini con i bergamaschi che si difendono con le unghia. Dopo 45 minuti la partita é ferma sul 1-0. La seconda frazione comincia con un doppio cambio per mister Iori. Verna e Redolfi lasciano il campo a Gatti e Diaw.

Castelli di testa stava vicinissimo alla rete, ma ecco l’intervento provvidenziale da parte di Parlati. Passano soltanto due minuti e la formazione bergamasca va vicinissima al raddoppio con Lombardi. Zanellati compie una gran bella parata negando la gioia del gol al centrocampista di casa. Pavan di testa agguanta il pari sfruttando un cross interessante di Rizzo dal fondo. Nel finale rete di casa con Sali che regala la vittoria.

VIDEO ALBINOLEFFE CITTADELLA: GOL E HIGHLIGHTS