Video/ Albinoleffe Lecco (1-1) gol e highlights: Malgrati protagonista!

VIDEO ALBINOLEFFE LECCO (1-1): LA PARTITA

All’Albinoleffe Stadium termina 1-1 questo derby lombardo, con i padroni di casa che giocano meglio, ma ancora una volta si trovano a rimandare l’appuntamento con il primo successo in campionato. Nel primo tempo la gara non ci regala grande spettacolo, ed i ritmi sono molto bassi, ma al 28esimo minuto, al primo vero squillo, il risultato si sblocca: un pallone che ormai sembrava perso, termina in maniera rocambolesca sui piedi di Manconi, l’uomo più talentoso dei bergamaschi, che con un pregevole destro a giro trafigge Melgrati e regala il vantaggio ai suoi.

Nella ripresa l’intensità si alza leggermente, ed il Lecco al primo tiro in porta, praticamente, trova il pareggio: al 57esimo il neo-entrato Galli raccoglie un bell’assist di Giudici dall’out di destra e disegna un arcobaleno meraviglioso, di prima intenzione con l’esterno destro, che si infila all’angolino alle spalle di Pagno. Una vera e propria magia del numero 96, che non ha lasciato scampo all’estremo difensore dell’Albinoleffe. Melgrati, portiere degli ospiti, è senza dubbio il migliore in campo quest’oggi: i suoi miracoli hanno regalato un punto prezioso alla formazione lacustre.

VIDEO ALBINOLEFFE LECCO (1-1): IL TABELLINO

MARCATORI: 28′ pt J. Manconi (A), 12′ st G. Galli (L)

ALBINOLEFFE (3-5-2): A. Pagno, L. Milesi, S. Marchetti, M. Saltarelli, M. Gusu (↓ 30′ st), I. Doumbia (↓ 16′ st), F. Gelli, M. Piccoli, G. Tomaselli, A. Cocco (↓ 41′ st), J. Manconi

A disposizione: L. Pratelli, L. Facchetti, C. Muzio, M. Zoma (↑ 41′ st), M. Brentan (↑ 16′ st), M. Ntube (↑ 30′ st), F. Concas, D. Rosso, D. Borghini, G. Genevier, R. Toma

All: Biava Giuseppe

LECCO (3-5-2): R. Melgrati, V. Celjak, M. Battistini, P. Enrici, E. Zambataro, E. Lakti (↓ 44′ st), L. Maldonado (↓ 1′ st), F. Zuccon (↓ 1′ st), L. Giudici, U. Eusepi (↓ 15′ st), L. Pinzauti (↓ 30′ st)

A disposizione: S. Stucchi, F. Maffi, C. Maldini, M. Sangalli, S. Pecorini, L. Scapuzzi, L. Stanga, C. Ilari (↑ 44′ st), S. Girelli (↑ 1′ st), E. Rossi, F. Lepore, D. Mangni (↑ 15′ st), G. Galli (↑ 1′ st), N. Buso (↑ 30′ st)

All: Foschi Luciano

AMMONITI: M. Saltarelli (A), M. Gusu (A), M. Battistini (L), P. Enrici (L), U. Eusepi (L)











