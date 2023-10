Video/ Albinoleffe Legnago Salus (0-1) gol e highlights: decide una prodezza di Rocco (Serie C girone A)

VIDEO ALBINOLEFFE LEGNAGO SALUS (0-1): VINCONO GLI OSPITI

Albinoleffe e Legnago Salus, il vantaggio è andato alla squadra ospite, che si è portata in testa grazie a un gol realizzato da Rocco. Rocco, dimostrando la sua destrezza nell’attacco, ha siglato il gol che ha messo il Legnago Salus in una posizione favorevole. Questo momento decisivo ha iniettato slancio nella squadra ospite, mentre l’Albinoleffe ha cercato di arginare il deficit prima del fischio di metà partita. La rete di Rocco ha indubbiamente influenzato il ritmo e la dinamica del match, conferendo un vantaggio al Legnago Salus. Nel frattempo, l’Albinoleffe avrebbe fatto il possibile per reagire, cercando di pareggiare il punteggio o almeno limitare i danni prima della pausa. La partita si è sviluppata con intensità, con entrambe le squadre impegnate al massimo nei minuti conclusivi del primo tempo.

VIDEO ALBINOLEFFE LEGNAGO SALUS, IL SECONDO TEMPO

Albinoleffe e Legnago Salus, la situazione rimaneva in parità sul punteggio di 1-1. Tuttavia, è emersa un’occasione significativa per il Legnago Salus, con il difensore Marchetti che ha avuto l’opportunità di segnare e pareggiare. Marchetti, solitamente schierato in difesa, ha dimostrato una sorprendente intraprendenza nell’attacco, cercando di sfruttare un’opportunità d’oro per pareggiare il punteggio. Il Legnago Salus, desideroso di ottenere il vantaggio, ha sfruttato le qualità offensive del suo difensore per mettere sotto pressione l’Albinoleffe. Nonostante l’occasione, la difesa avversaria o il portiere dell’Albinoleffe hanno probabilmente compiuto un’ottima parata o respinto il tentativo di Marchetti, mantenendo così il risultato in parità. La partita è rimasta quindi avvincente e aperta mentre entrambe le squadre cercavano di prendere il controllo e ottenere il vantaggio nei primi venti minuti del secondo tempo

Albinoleffe e Legnago Salus, il Legnago Salus ha trionfato con un risultato di 1-0. Nei momenti conclusivi, Rocco del Legnago Salus ha avuto un’opportunità per realizzare una doppietta. Rocco, già autore di un gol che aveva dato il vantaggio alla sua squadra, stava cercando di siglare una seconda rete. Questo avrebbe certamente consolidato ulteriormente la vittoria del Legnago Salus. Tuttavia, la difesa avversaria o il portiere dell’Albinoleffe hanno probabilmente compiuto un’azione cruciale per impedire a Rocco di concludere la partita con una doppietta. Malgrado l’occasione mancata per la doppietta di Rocco, il Legnago Salus ha comunque celebrato la vittoria con il punteggio di 1-0, dimostrando la sua solidità e determinazione nel corso della partita. La conclusione della partita è stata caratterizzata da suspense e dalla conferma del successo del Legnago Salus contro l’Albinoleffe.

ALBINOLEFFE LEGNAGO SALUS, IL TABELLINO

ALBINOLEFFE: Marietta C. (Portiere), Borghini D., Marchetti S., Gatti R., Gusu M., Doumbia I., Genevier G. (dal 16′ st Longo S.), Zanini M., Piccoli M. (dal 32′ st Muzio C.), Zoma M. A., Arrighini A. (dal 37′ st Carletti C.). A disposizione:

LEGNAGO SALUS: Fortin M. (Portiere), Pelagatti C., Martic M., Zanandrea G. (dal 39′ st Noce M.), Muteba V., Viero F., Diaby A. (dal 21′ st Casarotti E.), Mazzali S. (dal 27′ st Ruggeri G.), van Ransbeeck K., Giani E. (dal 27′ st Buric N.), Rocco D. (dal 39′ st Svidercoschi S.). A disposizione: Businarolo M. (Portiere), Franzolini A., Hadaji A., Motoc A., Sambou B., Sternieri A., Tabue K., Tosi R. (Portiere), Travaglini M.

Reti: al 26′ pt Rocco D. (Legnago Salus) .

Ammonizioni: al 10′ pt Borghini D. (AlbinoLeffe), al 42′ pt Gatti R. (AlbinoLeffe), al 43′ st Longo S. (AlbinoLeffe) al 8′ pt Giani E. (Legnago Salus), al 43′ st van Ransbeeck K. (Legnago Salus).

