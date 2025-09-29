Video Benevento Trapani (3-2): gol e highlights della sfida valida per il settimo turno del girone A della Serie C

VIDEO ALBINOLEFFE NOVARA (3-2), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Albinoleffe Novara, gol e highlights: tanti gol, twist di sceneggiatura e finale thrilling. Sono questi gli ingredienti del match perfetto o quasi: almeno per i seriani padroni di casa, non certo per la formazione allenata da Andrea Zanchetta che può solo mordersi le mani per ciò che poteva essere, e alla fine non è stato. il 3-2 maturato all'”Albinoleffe Stadium” è un risultato che premia giustamente l’undici di Giovanni Lopez, capace di rimontare tre reti agli azzurri, ma punisce oltre i demeriti gli ospiti che forse, per la resistenza protratta per oltre un’ora, avrebbero meritato di tornare con un punto da questa trasferta. E dire che il match si era messo bene, con lo 0-2 in avvio (gol di Da Graca e Collodel tra il 4′ e il 7′) e ei blucelesti nel pallone: poi…

…c’era stato l’episodio del tris mancato (Di Chiara salvava su Bertoncini), il lampo di Lombardi che riapriva il march (1-2, 17′) e il doppio ‘giallo’ ad Arboscello (33′) che lasciava il Novara in 10. Ecco il turning point: nella ripresa, nonostante il forcing bergamasco, gli azzurri resistevano. Ma, quando già pregustavano l’impresa, ancora Lombardi (75′) apriva le porte al finale beffardo: Sarr, neo entrato, coronava una ripresa all’attacco battendo Boseggia (91′), però era di Collodel l’ultima chance ma Baroni evitava un 3-3 ancora più beffardo. Il successo proietta l’Albinoleffe a quota 11 (terza vittoria di fila); il Novara è ancora senza vittorie e per poco non strappava il sesto pareggio delle sue prime sette uscite stagionali.

VIDEO ALBINOLEFFE NOVARA (3-2), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

ALBINOLEFFE (3-5-2): Di Chiara; Sottini (1′ st Svidercoschi), Potop, Baroni; Gusu, Lupinetti (38′ st Garattoni), Mandelli (34′ st Astrologo), Parlati (21′ st De Paoli), Ambrosini; Lombardi, Sali (38′ st Sarr). A disposizione: Bonfanti, Carrara, Barba, Agostinelli, Angeloni, Borghi, Brighenti, Lekaj. Allenatore: Giovanni Lopez.

NOVARA (3-5-2): Boseggia; Bertoncini (31′ st Citi), Lorenzini, Khailoti; Valdesi (15′ st D’Alessio), Arboscello, Ranieri, Collodel, Agyemang; Donadio (41′ st Dell’Erba), Da Graca (15′ st Perini). A disposizione: Rossetti, Raffaelli, Lartey, Malaspina, Ledonne, Morosini, Foti, Cortese. Allenatore: Andrea Zanchetta.

Reti: 4′ pt Da Graca (N), 7′ pt Collodel (N), 17′ pt Lombardi (A), 30′ st Lombardi (A), 46′ st Sarr (A).

Ammoniti: Arboscello (N), Parlati (A), Potop (A).

Espulso: 32′ pt Arboscello (N).