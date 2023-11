Video/ Albinoleffe Padova (0-1) gol e highlights: Villa decide il match nella ripresa (11 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ALBINOLEFFE PADOVA: LA SINTESI

Il Padova vince di misura in casa dell’Albinoleffe e plana al secondo posto in classifica. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Ci prova Arrighini, palla fuori. Gatti prova a servire Zoma, palla lunga. Zoma calcia da fuori area, palla che non trova la porta. Altro tiro da fuori di Cretella, conclusione sbagliata. Difende bene l’Albinoleffe, in maniera compatta. Zoma e Arrighini scambiano in area, chiude bene Crescenzi. Villa! La sblocca il Padova! Varas serve un bel pallone per Villa che si inserisce con i tempi giusti e la sblocca. Vediamo come reagirà la compagine di casa. Kirwan in mezzo per Delli Carri, il portiere avversario salva. Termina la prima frazione di gara.

Cretella serve Liguori, l’estremo difensore dell’Albinoleffe esce con i tempi giusti e lo anticipa. Occasione colossale per Zoma che da ottima posizione spreca. Errore di Marietta, recupera la sfera Dezi che sfiora il gol. Belli commette fallo, secondo giallo e Padova in dieci uomini! Longo ci prova di testa, blocca la sfera Donnarumma. Manca pochissimo alla fine, resiste il vantaggio del Padova. Cinque i minuti di recupero. Termina il match.

IL TABELLINO DI ALBINOLEFFE PADOVA

Marcatori: Villa al 34′ pt

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta; Borghini Marchetti, Gatti (44′ st Angeloni sv); Gusu, Munari (Muzio 12′ st), Brentan , Doumbia, Piccoli; Arrighini (Longo 32′ st), Zoma. All.: Lopez

PADOVA (3-5-2): Donnarumma ; Delli Carri, Crescenzi, Belli, Kirwan, Cretella (Dezi 21′ st), Radrezza, Varas (Bianchi sv st), Villa (Favale 11′ st), Bortolussi, Liguori (Palombi 21′ st). All.: Torrente

Arbitro: Vingo

Espulso: Belli al 34′ per doppia ammonizione

Ammoniti: Crescenzi, Belli, Favale

Recuperi: pt 2′, st 5′

