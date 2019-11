Video/ Albinoleffe Pontedera (1-0): highlights gol. Basta Galeandro al 66′ (Serie C)

Al Gewiss Stadium l’Albinoleffe supera il Pontedera per 1 a 0. Come si vede nel video Albinoleffe Pontedera, nel primo tempo entrambe le squadre faticano a produrre azioni pericolose realmente degne di nota. La partita tarda ad entrare nel vivo ed è solamente nel corso del secondo tempo che i ritmi cambiano. Gli sforzi dei padroni di casa vengono premiati al 66′ dalla rete del vantaggio segnata da Galeandro, autore di un bel colpo di testa a sfruttare l’assist di Gusu. Gli ospiti tentano di rispondere ma non vanno oltre la traversa colpita da Caponi al 79′, direttamente su calcio di punizione. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Davide Di Marco, della sezione di Ciampino, ha estratto un unico cartellino giallo ammonendo soltanto il neo entrato Negro tra gli ospiti all’89’. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche permettono all’Albinoleffe di salire a quota 19 nella classifica del girone A di Serie C mentre il Pontedera non si muove, rimanendo fermo a 25 punti.

VIDEO ALBINOLEFFE PONTEDERA: IL TABELLINO

Albinoleffe-Pontedera 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 66′ Galeandro(A).

Assist: 66′ Gusu(A).

ALBINOLEFFE (3-5-2) Abagnale; Canestrelli, Gavazzi, Mondonico; Gusu, Gelli, Genevier, Giorgione, Ruffini; Cori, Galeandro. A disp.: Brevi, Pagno, Rasi, Quaini, Gonzi, Kouko, Nichetti, Bertani, Sibilli, Mandelli, Petrungaro. All.: Marco Zaffaroni.

PONTEDERA (3-5-2) Mazzini; Risaliti, Benassai, Ropolo; Bernardini, Serena, Caponi, Barba, Mannini; Semprini, De Cenco. A disp.: Sarri, Pavan, Giuliani, Salvi, Cigagna, Bardini, Calcagni, Bruzzo, Negro. All.: Ivan Maraia.

Arbitro: Davide Di Marco (Ciampino).

Ammoniti: 89′ Negro(P).

CLICCA QUI PER IL VIDEO ALBINOLEFFE PONTEDERA, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA