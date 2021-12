Video/ Albinoleffe Pro Patria (1-1): highlights e gol. Pierozzi salva i tigrotti!

VIDEO ALBINOLEFFE-PRO PATRIA (1-1): LA SINTESI

All’Albinoleffe Stadium le formazioni di Albinoleffe e Pro Patria si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1. Nel primo tempo sono i padroni di casa allenati da mister Marcolini a cominciare meglio la sfida riuscendo a passare in vantaggio subito al 7′ grazie alla rete messa a segno da Manconi, ispirato dal passaggio di Genevier. I minuti scorrono sul cronometro e le cose sembrano complicarsi ulteriormente per gli ospiti guidati dal tecnico Prina dato che si ritrovano costretti a rimpiazzare Brignoli con Ferri in maniera prematura all’11’ a causa di un infortunio. Tuttavia la Pro tenta comunque di reagire affidandosi agli spunti di Pizzul e Pierozzi, oltre a non approfittare di un’incertezza di Marchetti nel finale del primo tempo.

Diretta/ Fiorenzuola Feralpisalò (risultato finale 0-2): partita a senso unico!

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa i biancoblu vanno a caccia dell’eventuale pareggio mettendo i brividi alla retroguardia avversaria al 47′ quando la fucilata di Nicco viene respinta coi pugni dall’estremo difensore Rossi. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa Pierozzi a ripristinare l’equilibrio all’80’ sugli sviluppi di una punizione battuta da Nicco. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Domenico Mirabella, proveniente dalla sezione di Napoli, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Giorgione e Petrungaro da un lato, Sportelli, Pierozzi, Pizzul e Saporetti dall’altro. Il punto conquistato in questo ventesimo turno di campionato permette rispettivamente all’Albinoleffe di salire a quota 25 ed alla Pro Patria di portarsi a quota 21 nella classifica del girone A della Serie C.

Diretta/ Mantova Legnago Salus (risultato finale 2-0): bis con Checchi nella ripresa!

IL TABELLINO

Albinoleffe-Pro Patria 1 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 7′ Manconi(A); 80′ Pierozzi(P).

ALBINOLEFFE (3-5-2) – Rossi, Saltarelli, Marchetti, Ntube; Gusu, Giorgione, Genevier, Poletti, Tomaselli; Manconi, Cori. A disp.: Facchetti, Galeandro, Michelotti, Doumbia, Ravasio, Zoma, Martignago, Muzio, De Felice, Concas, Petrungaro. All.: Marcolini.

PRO PATRIA (3-5-2) – Caprile; Molinari, Saporetti, Sportelli; Pizzul, Brignoli, Nicco, Galli, Pierozzi; Piu, Stanzani. A disp.: Mangano, Vaghi, Parker, Banfi, Colombo, Bergamo, Ferri, Zeroli. All.: Prina.

Arbitro: Domenico Mirabella (sezione di Napoli).

Ammoniti: 40′ Sportelli(P); 62′ Giorgione(A); 71′ Pierozzi(P); 75′ Pizzul(P); 78′ Saporetti(P); 90’+2′ Petrungaro(A).

DIRETTA/ Padova Renate (risultato 2-0) streaming video tv: risultato finale!

CLICCA QUI PER IL VIDEO ALBINOLEFFE PRO PATRIA, DA ELEVENSPORT



© RIPRODUZIONE RISERVATA