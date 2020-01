Video/ Albinoleffe Pro Vercelli (2-0): highlights e gol. La chiude Giorgione al 84′

Allo Stadio comunale Città di Gorgonzola, in provincia di Milano, l’Albinoleffe supera la Pro Vercelli con un netto 2 a 0. Come si vede nel video di Albinoleffe Pro Vercelli, nelle fasi iniziali del primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Gilardino sembrano presto poter prendere in mano il controllo delle operazioni, portandosi pericolosamente in zona offensiva e pressando alto i rivali di giornata. Tuttavia, i padroni di casa di mister Zaffaroni colgono di sorpresa i piemontesi andando a segno per la rete del vantaggio lombardo con Sibilli intorno al 25′, con l’aiuto del suo compagno Mondonico sugli sviluppi del calcio di punizione battuto da Genevier. Gli ospite tentano di reagire inutilmente e, nel corso del secondo tempo, la compagine casalinga aumenta il proprio ritmo in cerca del gol del raddoppio. Nell’ultima parte della gara, precisamente all’84’, ci pensa infatti Giorgione a siglare la rete che chiude di fatto i conti di questo match, sfruttando nel migliore dei modi il suggerimento di Genevier su un’altra punizione da lui stesso battuta. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Michele Delrio, proveniente dalla sezione di Reggio Emilia, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Riva da un lato, Iezzi e Franchino dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche permettono all’Albinoleffe di salire a quota 32 nella classifica del girone A di Serie C mentre la Pro Vercelli non si muove, rimanendo ferma a 24 punti.

IL TABELLINO

Albinoleffe-Pro Vercelli 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 25′ Sibilli(A); 84′ Giorgione(A).

ALBINOLEFFE (3-5-2) – Abagnale; Mondonico, Riva, Canestrelli; Gusu, Quaini, Genevier, Giorgione, Gonzi; Sibilli, Cori. A disp.: Brevi, Pagno, Rasi, Gavazzi, Kouko, Nichetti, Ravasio, Bertani, Mandelli, Galeandro, Petrungaro. All.: Zaffaroni.

PRO VERCELLI (4-3-3) – Saro; Franchino, Masi, Carosso, Iezzi; Graziano, Schiavon,Bani; Varas, Comi, Della Morte. A disp.: Moschin, Foglia, Erradi, Petrovic, Grossi, Mal, Volpatto, Azzi, Romairone, Merio, Vetri. All.: Gilardino.

Arbitro: Michele Delrio (Reggio Emilia).

Ammoniti: Riva(A); Iezzi(P); Franchino(P).

