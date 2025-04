VIDEO ALBINOLEFFE PRO VERCELLI (3-1): I LOMBARDI DOMINANO

Il video AlbinoLeffe Pro Vercelli parte subito molto forte con Fossati che entra Inn ritardo e si prende il primo giallo della partita al 3′. Due minuti dopo, Sorrentino sblocca il match con un destro da centro area. L’assist lo fa Parlati che gli consegna il pallone sul destro e lo porta ad un tiro non irresistibile che entra in porta con la complicità di Franchi che si fa trovare fuori posizione.

Poco più di cinque minuti dopo, l’AlbinoLeffe trova anche il secondo gol con Ali Zoma che riesce a scappare a campo aperto prima di superare Franchi con un tocco sotto che lo manda fuori tempo. Il doppio vantaggio dei lombardi stende la Pro Vercelli che non riesce a rispondere ed è in totale difficoltà contro un AlbinoLeffe che pressa molto alto non lasciando tempo ai pensieri dei piemontesi. L’unico accenno di reazione arriva al 22′ con Comi che calcia da fuori area ma no trova la porta.

Con l’AlbinoLeffe in totale controllo, la Pro Vercelli chiude il suo primo tempo segnando il gol che accorcia le distanza. Il protagonista in negativo è Potop che svirgola e regala il pallone a Coppola che, da centro area, appoggia in rete e segna il 2 a 1.

Il secondo tempo del video AlbinoLeffe Pro Vercelli mette subito in chiaro l’andamento della partita. Infatti, i padroni di casa sono subito molto aggressivi e riescono a chiudere subito la partita con Parlati che raccoglie un assist di Ali Zoma e calcia sul primo palo per battere Franchi e segnare il definitivo 3 a 1. Prima del fischio finale, è ancora Ali Zoma a creare enormi difficoltà alla Pro Vercelli ma senza riuscire a trovare il quarto gol nonostante la netta superiorità. Questo successo rilancia l’AlbinoLeffe al quarto posto in solitaria e lascia la Pro Vercelli in zona playout a pari punti con la Triestina vincente contro il Renate.

VIDEO ALBINOLEFFE PRO VERCELLI (3-1), GOL E HIGHLIGHTS: