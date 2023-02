Video/ Albinoleffe Renate (2-3) gol e highlights: ospiti al sesto posto (Serie C)

VIDEO ALBINOLEFFE RENATE (2-3): LA PARTITA

Ancora una sconfitta per l’Albinoleffe. Il cambio in panchina, da Biava a Foscarini, non porta gli effetti sperati ai bianco-celesti. Davanti al pubblico amico, infatti, Cocco e compagni perdono contro il Renate e si ritrovano invischiati nella zona play-out del girone A di Serie C. Il primo tempo non sembra lasciare spazio ad un match scoppiettante, i primi venti minuti raccontano ben poco. Ma al 27′ c’è la fiammata del Renate che vale il gol del vantaggio: Ghezzi si libera di Borghini e lascia partire un tiro a giro sul palo lungo dove Offredi non può arrivare. Gli ospiti sono ordinati e ben messi in campo da Dossena, per l’undici di mister Foscarini il finale di primo tempo è soporifero. Si torna negli spogliatoi con il Renate avanti di una rete e l’Albinoleffe incapace di reagire nonostante i fischi dei propri tifosi.

Il secondo tempo si apre senza sostituzioni ma è decisamente più vivo della prima frazione. Al 6′, infatti, i padroni di casa trovano il pareggio: gemma di Manconi che dai venti metri lascia partire un missile che si infila all’incrocio dei pali. Ma il pareggio dell’undici di casa dura pochi minuti perché al 57′ il Renate torna avanti con il gol di Sorrentino.Il Renate trova anche il gol del doppio vantaggio al minuto 63: Esposito crossa per Ghezzi che in area da posizione favorevole infila ancora una volta Offredi per la sua doppietta personale. Tante sostituzioni da ambo le parti e, quando il match sembra avviarsi alla fine senza sussulti, ecco il gol dell’Albinoleffe: Borghini mette la palla al centro e, dopo un batti e ribatti, Zoma è bravo a deviare in rete in scivolata. Il nuovo tecnico dell’Albinoleffe Foscarini inizia, quindi, con una sconfitta e tanto lavoro da fare per evitare i play-out.

VIDEO ALBINOLEFFE RENATE (2-3): IL TABELLINO

ALBINOLEFFE: Offredi, Borghini, Brentan (dal 24′ st Genevier), Cocco, Doumbia, Frosinini (dal 17′ st Petrungaro), Gelli, Gusu, Manconi (dal 29′ st Rosso), Piccoli (dal 24′ st Muzio), Zoma. A disposizione: Pagno, Pratelli, Concas, De Felice, Freri, Mihai, Ntube, Toma. Allenatore: Foscarini

RENATE: Drago, Angeli, Artistico (dal 13′ st Nepi), Colombini, Ermacora, Esposito, Ghezzi, Marano (dal 20′ st Baldassin), Nelli (dal 35′ st Simonetti), Silva, Sorrentino (dal 36′ st Saporetti). A disposizione: Furlanetto, Ciarmoli, Malotti, Manzolini, Squizzato. Allenatore: Dossena

Reti: 6′ st Manconi (A) , al 38′ st Zoma (A), al 27′ pt Ghezzi (R) , al 12′ st Sorrentino (R) , al 18′ st Ghezzi (R) .

Ammoniti: Gelli (A), Colombini (R).

