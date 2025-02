VIDEO ALCIONE MILANO CALDIERO TERME, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni le compagini di Alcione Milano e Caldiero Terme si devono accontentare di un pareggio per 1 a 1. Nelle battute iniziali del primo tempo gli Orange provano a passare in vantaggio ma incappano nella parata dell’attento estremo difensore avversario Crespi.

I veneti studiano i lombardi e spezzano quindi l’equilibrio con un rapido contropiede finalizzato da Florio, in rete per i suoi verso il 40′. Nella parte iniziale della ripresa i gialloverdi non sfruttano una chance per raddoppiare al 53′ quando Cazzadori non arriva coi tempi giusti per deviare in rete il tiro-cross di Gecchele e sul fronte opposto accade qualcosa di simile al 56′ in occasione del mancato colpo di testa di Bonaiti sulla sponda a prolungare offertagli dal collega Bagatti.

Nel finale i lombardi non concretizzano nè al 70′ con Bagatti nè al 73′ con Pio Loco ed hanno invece maggior fortuna all’82’ quando Samele insacca la sfera per il pari definitivo sul calcio di rigore parato da Crespi ed assegnato a causa di un intervento irregolare commesso nei confronti di Chierichetti. I termali faticano anche solo ad impostare una reazione restando oltretutto in inferiorità numerica dal 79′ per colpa dell’espulsione per proteste rimediata da Pelagatti.

