VIDEO ALCIONE MILANO PERGOLETTESE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni l’Alcione Milano vince in casa per 2 a 1 contro la Pergolettese. Nel primo tempo gli Oranje cercano subito di dettare legge mandando però la sfera alta sopra la traversa con una giocata poco precisa firmata da Samele in apertura al 5′.

I gialloblu devono poi rimboccarsi le maniche dal 24′ a causa dell’espulsione per cartellino rosso diretto rimediata da Capoferri, colpevole di un fallo da ultimo uomo commesso nei confronti di Morselli. La squadra di mister Cusatis sfrutta la superiorità numerica sbloccando il punteggio al 31′ con il gol siglato da Bonaiti, dopo che Cordaro aveva ribattuto il tiro di Invernizzi.

Al 38′ Parker non capitalizza invece in cerca del pari. Nel secondo tempo gli arancioni non aspettano per raddoppiare in maniera definitiva e vanno appunto a segno al 53′ con Bagatti, in rete su assist offertogli da Samele con un lancio dalla destra. Nel finale ancora Parker si dispera centrando la traversa al 68′ e Tonoli riduce inutilmente il distacco al 72′ dato che spreca una chance anche al 76′.

Una vittoria questa della trentaquattresima giornata che regala quindi tre punti all’Alcione Milano, adesso a quota 45 nella classifica del girone A della Serie C stagione 2024/2025. Il KO frena invece la Pergolettese, rimasta ferma con i suoi 39 punti precedentemente conquistati.

VIDEO ALCIONE MILANO PERGOLETTESE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS