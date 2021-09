Video/ Alessandria Brescia (1-3) gol e higlights, Pippo Inzaghi fa tris (Serie B)

VIDEO ALESSANDRIA BRESCIA (1-3): INZAGHI A PUNTEGGIO PIENO

Non si ferma il Brescia di Pippo Inzaghi che resta a punteggio pieno in classifica in Serie B, calando il tris anche in casa dell’Alessandria che tornava a giocare in casa un match del campionato cadetto dagli anni Settanta. Dopo 5′ subito grande occasione per i grigi con Joronen che riesce ad opporsi a una conclusione ravvicinata di Corazza. Il Brescia risponde al 14′ con una conclusione dal limite di Bajic controllata da Pisseri, che al 24′ si ritrova tra le braccia anche un tentativo di Van de Looi deviato dalla difesa di casa. Il Brescia prova ad alzare i ritmi e al 31′ si rende particolarmente pericoloso con una conclusione dal limite di Tramoni che manca di poco il bersaglio. Al 36′ anche l’Alessandria ha una grande chance, Beghetto crossa per la testa di Chiarello che in tuffo colpisce senza riuscire a inquadrare la porta. Al 47′ ultima chance per i grigi ma Corazza da due passi colpisce di testa fuori, si va al riposo a reti bianche allo stadio Moccagatta.

Con il video di Alessandria Brescia andiamo a riassumere il secondo tempo al Moccagatta. Il Brescia inizia la ripresa con Bisoli in campo al posto di Bertagnoli e al 10′ le Rondinelle si portano in vantaggio: sblocca Leris che sbuca con perfetta scelta di tempo su cross di Pajac e di testa firma lo 0-1. L’Alessandria prova a reagire e si fa vedere con un colpo di testa di Palombi, ma al 24′ è il Brescia a firmare il bis: Palacio non arriva su un traversone di Moreo ma sbuca Jagiello che incrocia e con una gran botta costringe il portiere dei grigi a capitolare di nuovo. L’Alessandria sotto di due gol non si arrende e al 29′ della ripresa riesce a riaprire la partita grazie a Corazza, che ribadisce in rete una conclusione di Marconi di testa che era finita sul palo. Il Brescia chiude definitivamente il match al 93′. Primo gol di Rodrigo Palacio con la maglia delle Rondinelle, break di Cavion che manda in porta l’argentino che non sbaglia a tu per tu con Pisseri, firmando il definitivo 1-3.

VIDEO ALESSANDRIA BRESCIA: LE DICHIARAZIONI DEL DOPOGARA

Filippo Inzaghi vede il suo Brescia volare in questo inizio di campionato ma predica calma: “Oggi abbiamo fatto una buona partita anche se non mi è piaciuto l’atteggiamento sul 2-0 perché, se non fosse stato bravo Joronen, avremmo riaperto la partita. Lo spirito è quello giusto, però dobbiamo mantenere i piedi per terra perché ci sono tanti aspetti da migliorare. Solo con il lavoro amplieremo i nostri pregi e diminuiremo i nostri difetti. Per come giochiamo noi qualcosa la concederemo sempre, però bisogna essere più concreti nel chiudere le partite. Felice anche di chi è entrato dalla panchina. Chi gioca deve tenersi stretto il posto perché c’è tanta competizione. Tutto questo fa bene al gruppo“.

