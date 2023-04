Video/ Alessandria Cesena (0-1) gol e highlights: Chiarello blinda il secondo posto

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ALESSANDRIA CESENA: OSPITI CORSARI!

Sfumato il sogno della Serie B, il Cesena era chiamato a difendere il secondo posto nella classifica del girone B di Serie C per assicurarsi la qualificazione diretta al secondo turno nazionale dei play-off.

Obiettivo centrato grazie alla vittoria su misura in casa dell’Alessandria, alla Virtus Entella non è bastato quindi battere il Siena per scavalcare i romagnoli che restano davanti grazie ai risultati ottenuti negli scontri diretti. Ai grigi serviva un miracolo per agguantare la salvezza senza passare dai play-out ma il pareggio della Torres contro la Fermana avrebbe reso inutile anche un’eventuale successo dei ragazzi di Lauro che ora dovranno vedersela con il San Donato Tavarnelle, avendo comunque il vantaggio di non essere obbligati a vincere per garantirsi la permanenza nella categoria, a differenza dei chiantigiani, in virtù del miglior piazzamento conseguito al termine della regular season.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ALESSANDRIA CESENA 0-1, LA CRONACA

Sin dal fischio d’inizio il Cesena non fa prigionieri e attacca a testa bassa nel tentativo di trovare nel più breve tempo possibile la via del gol. Gli uomini di Toscano arriveranno a battere, solamente nella prima frazione di gioco, ben dieci calci d’angolo. Liverani però abbassa la saracinesca e con una parata spettacolare impedisce a Corazza di sbloccare la contesa al Moccagatta, mentre Silvestri sul secondo palo non riesce a inquadrare il bersaglio con un colpo di testa.

A pochi istanti dall’intervallo i padroni di casa, dopo aver subìto passivamente le iniziative degli avversari, sfiorano clamorosamente il vantaggio con la bellissima azione personale di Lamesta che accelera, sterza, manda al bar un paio di difensori e fa partire un sinistro di giro che esce di pochissimo a lato. A inizio ripresa il numero 73 ci riprova trovando l’opposizione di Tozzo che fa buona guardia in mezzo ai pali, nel frattempo Stipen Shpendi prende il posto di suo fratello Christian ma gli tocca fare reparto praticamente da solo visto che Corazza rifila una manata plateale a Checchi – c’erano già state scintille in precedenza tra i due – e si becca un cartellino rosso sacrosanto. Nonostante l’inferiorità numerica, Toscano non si vuole coprire e si affida a Chiarello che assieme a un altro ex di giornata, Mustacchio, confeziona l’azione che porta all’1 a 0 degli ospiti.

VIDEO GOL ALESSANDRIA CESENA 0-1, IL TABELLINO

ALESSANDRIA-CESENA 0-1 (0-0)

ALESSANDRIA (4-3-3): Liverani; Baldi, Checchi (87’ Bellucci), Sabbione, Sini; Rota (77’ Cori), Nichetti, Speranza (71’ Guidetti); Galeandro, Sylla, Lamesta (86’ Gazoul). All. Maurizio Lauro.

CESENA (3-4-1-2): Tozzo; Silvestri, Ciofi, Prestia (77’ Chiarello); Adamo, De Rose (72’ Ferrante), Bumbu (60’ Brambilla), Albertini (46’ Mustacchio); Hraiech; C. Shpendi (60’ S. Shpendi), Corazza. All. Domenico Toscano.

ARBITRO: Claudio Panettella (Sez. di Bari).

AMMONITI: 36’ De Rose (C), 62’ S. Shpendi (C), 67’ Checchi (A), 80’ Lamesta (A).

ESPULSO: 69’ Corazza (C).

RECUPERO: 0’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 82’ Chiarello (C).

