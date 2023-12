Video/ Alessandria Fiorenzuola (0-1) gol e highlights: Alberti firma il successo! (Serie C, 3 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ALESSANDRIA FIORENZUOLA: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Moccagatta il Fiorenzuola supera in trasferta l’Alessandria per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Pirozzi partono forte proponendosi pericolosamente in zona offensiva subito al 2′ con un colpo di testa fuori misura di Ercolani su cross di Rossi. Gli ospiti allenati da mister Turrini replicano al 15′ sparando largo con Alberti.

DIRETTA/ Alessandria Fiorenzuola (risultato finale 0-1): Omoregbe non trova il bis! (Serie C 3 dicembre 2023)

I minuti scorrono sul cronometro e gli emiliani insistono sprecando da buona posizione con Ceravolo verso il 21′ prima di riusicre a passare in vantaggio con la rete messa a segno da Alberti al 36′, sugli sviluppi di una rimessa laterale. Nel secondo tempo le emozioni scarseggiano in apertura di ripresa ma i grigi ci riprovano al 65′ con una conclusione di Siafa intercettata sulla linea di porta da Sussi. Nell’ultima parte dell’incontro i rossoneri non pervengono al raddoppio con Omoregbe a causa della pronta uscita di Liverani all’83’.

Video/ Fiorenzuola Giana Erminio (1-2) gol e highlights: gol di Fall e Fumagalli! (Serie C, 26 novembre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alberto Poli, proveniente dalla sezione di Verona, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Ercolani da un lato, Potop e Stronati dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo sedicesimo turno di campionato permettono al Fiorenzuola di salire a quota 13 nella classifica del girone A della Serie C scavalcando così i diretti rivali di giornata dell’Alessandria, rimasti appunto fermi a 12 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ALESSANDRIA FIORENZUOLA: IL TABELLINO

Alessandria-Fiorenzuola 0 a 1 (p.t. 0-1)

Diretta/ Fiorenzuola Giana Erminio (risultato finale 1-2): gran colpo esterno! (Serie C, 26 novembre 2023)

Reti: 36′ Alberti(F).

ALESSANDRIA (3-5-2) – Liverani; Ciancio, Ercolani, Gega; Pellegrini, Sepe, Nichetti, Mastalli, Rossi; Siafa, Anatriello. A disposizione: Piana, Gentile, Gazoul, Rota, Pagliuca, Pellitteri, Ronci, Parrinello, Nunzella, Ndir, Foresta, Molinaro, Vaughn, Volpe. Allenatore: Sergio Pirozzi.

FIORENZUOLA (4-3-3) – Sorzi; Sussi, Potop, Gentile, Oddi; Stronati, Di Quinzio, Di Gesù; Ceravolo, Alberti, Silvestro. A disposizione: Guadagno, Roteglia, Nelli, Gonzi, Omoregbe, Seck, Oneto, Nava, Pirola, Cremonesi, Musatti, Kenzin, Beretta, Anelli. Allenatore: Francesco Turrini.

Arbitro: Alberto Poli (sezione di Verona).

Ammoniti: 49′ Potop(F); 90’+8′ Ercolani(A); 90’+8′ Stronati(F).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ALESSANDRIA FIORENZUOLA













© RIPRODUZIONE RISERVATA