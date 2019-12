Video/ Alessandria Juventus U23 (1-1): highlights e gol, pareggio nel derby

Allo Stadio Giuseppe Moccagatta le formazioni di Alessandria e Juventus Under 23 si annullano a vicenda pareggiando per 1 a 1: ecco dunque tutte le emozioni del recupero di Serie C nel video Alessandria Juventus U23. Nel primo tempo, lentamente, sono gli ospiti a cercare di prendere in mano le redini dell’incontro, sfiorando anche la rete del possibile vantaggio in un paio di occasioni. Tuttavia, forse nel miglior momento dei bianconeri, sono invece i padroni di casa a spezzare l’equilibrio iniziale per merito del gol di Chiarello, capitalizzando l’assist di Arrighini al 42′ sugli sviluppi di uno schema da calcio piazzato. Nel secondo tempo la squadra allenata dal tecnico Pecchia torna immediatamente a spingere in cerca del pareggio ed i loro sforzi vengono premiati al 62′ da Zanimacchia, ricevendo un suggerimento dalla sinistra. Nell’ultima parte della disputa tutte e due le compagini falliscono un’opportunità a testa per ottenere la vittoria finale. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Sajmir Kumara, della sezione di Verona, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Dossena, Sciacca da un lato, Beruatto, Alcibiade, Coccolo dall’altro. Il punto conquistato in questa quindicesima giornata di campionato permette rispettivamente all’Alessandria di salire a quota 25 nella classifica del girone A di Serie C mentre la Juventus U23 fallisce il possibile sorpasso ma avanza comunque a 22 punti. CLICCA QUI PER IL VIDEO ALESSANDRIA JUVENTUS U23

VIDEO ALESSANDRIA JUVENTUS U23: IL TABELLINO

Alessandria-Juventus Under 23: 1 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 42′ Chiarello(A); 62′ Zanimacchia(J).

ALESSANDRIA (3-5-2) – Valentini; Dossena, Cosenza, Sciacca; Cambiaso, Cleur, Castellano, Suljic, Celia; Eusepi, Arrighini. A disp.: Marietta, Gilli, Akammadu, Sartore, Gerace, Gjura, Casarini, Pandolfi, Chiarello, Crisanto, M’Hamsi. All.: Scazzola.

JUVENTUS U23 (4-2-3-1) – Loria; Di Pardo, Alcibiade, Coccolo, Beruatto; Touré, Peeters; Zanimacchia, Beltrame, Clemenza; Mota. A disp.: Nocchi, Rosa, Muratore, Lanini, Portanova, Olivieri, Mulè, Rafia, Frabotta, Raina, Han, Frederiksen. All.: Pecchia.

Arbitro: Sajmir Kumara (Verona).

Ammoniti: 10′ Beruatto(J); 30′ Dossena(A); 41′ Alcibiade(J); 75′ Coccolo(J); 79′ Sciacca(A); 89′ Chiarello(A).

